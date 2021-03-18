【港元定存】7日短存利率一覽　邊間銀行同期年息有5厘？

多間銀行推港元7天短存優惠，最高可享有6厘年息。投資者若想在波動市下為資金尋找短期避風港，7日定存可能會是一個出路。

現時7日定存最高息為集友銀行，年息高達6厘，但需符合條件包括：起存額為等值10萬人民幣，需要兌換資金，先把人幣換作港元，高息優惠至今個月月底。另外2間傳統銀行，滙豐及恒生的7日定存息雖不及集友，但息率仍然可觀。滙豐銀行7天港元短存，亦可享5厘年息，客戶兌換指定貨幣並開立定期存款，金額達等值3萬港元或以上已經可以；恒生銀行同期存息亦達5厘年息，合資格客戶，需先以指定貨幣作兑換，門檻為等值10萬港元，可享高息資金上限為200萬。

至於其他銀行，7日存期息率除中銀香港仍有年息4厘之外，其他銀行同存期年息僅介乎0.01厘至0.05厘。



部分銀行7天港元短存利率 銀行 年息 起存額（港元） 集友 6% 等值10萬元人民幣 滙豐 5% 等值3萬港元 恒生 5% 10萬 中銀香港 4% 5萬 富邦 0.05% 10萬 天星^ 0.05% 1,000元 富融^ 0.05% 10元 交銀 0.02% 3萬 渣打 0.01% 1萬 東亞 0.01% 1,000元 ^虛擬銀行

責任編輯︰陳玉蓮

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