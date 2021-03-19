物管股業績表現佳　入場費1萬以下有何選擇？

雖然港股乃亞洲最為熱門的股票交易市場，但有不少年輕投資者常抱怨部分港股的入場費動輒數萬元，令他們難以入市。不過，其實只要細心搜羅，約1萬元或以下的入場費的選擇仍然是有的。

近來業績期間，不少公司派出亮麗成績的物管股持續轉強。績優自然成為市場的其中一個焦點，事實上多隻物管股早前已發出盈喜，加上年初中國住建部等十部門聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，鼓勵有條件的物業服務企業向養老、家政、房屋經紀等領域延伸，發展有望更多元化，亦令內地物管股表現向好。若有意投資物管股，較低入場費又有甚麼選擇？

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去年受疫情爆發困擾，各地民眾紛紛居家避疫。內地物業管理行業不只負責保安工作，服務範疇還包含管家服務、生活團購及其他增值服務等。服務場所亦遍及購物中心、住宅物業、公營建築及商業中心，業務較具多樣性，而社區對物管服務的需求，相對上不太受宏觀經濟環境變動影響。

若想小試牛刀物管板塊，本金不多的投資者可考慮入場費約1萬元水平的股份，港股市場有以下選擇。但切記投資前謹記計算個人風險承受力。

入場費約1萬元的物管股選擇 股票名稱 每手單位 3月19日收市價 入場費（元） 華潤萬象生活 （01209） 200 46.30 9,260 雅生活服務 （03319） 250 29.10 7,275 恒大物業 （06666） 500 15.20 7,600 合景悠活 （03913） 1000 8.32 8,320 金輝控股 （09993） 1000 4.55 4,550 *截至3月19日收市

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責任編輯：梁宇碩

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