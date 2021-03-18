▲ 【人壽保險】保險買極都唔夠保障？終身+定期壽險 輕鬆跨過保障缺口

點解保險好似買極都唔夠？保險公司、代理經常提出，香港人有很大的保障缺口，要買多點保險。事實上，香港的人均壽險投保額全球第一，反映香港人對保險其實相當闊綽，為甚麼保障缺口依然這麼大？

【解構壽險保與不保理念 點解身故原因對索償唔太重要？：按此】

研究指身故保障缺口為年薪5.4倍

身故的保障缺口（Mortality Protection Gap）是指，假如家庭收入支柱不幸身故，依賴其供養的家屬（一般是年幼的子女、或年老的父母）因資產不足，而無法維持原來的生活水平。究竟一個人的保障缺口有幾大呢？其實坊間並無一條公認的方程式。根據2019年保監局《保障缺口》報告，就推算每名在職人士的平均保障缺口為年薪的5.4倍。

定期人壽保費低 輕鬆跨過人壽保障缺口

香港人主要投保於終身人壽保險，着重儲蓄多於保障，雖然投保人「有錢拎返」，但人壽保障未必足夠。相反，「純保障」的定期人壽保險在香港的市場相對地細，遠不及儲蓄吸引。

從保障角度，定期人壽雖然只保障指定年期，但其身故賠償槓桿卻遠高於終身人壽保險。所謂身故賠償槓桿（即保額÷已付保費），假設受保人的身故賠償為100萬元，分別投保定期人壽或終身人壽，保費差別很大，造成不同的身故賠償槓桿。賠償槓桿愈高，代表產品的人壽保障愈高。

另外，即使終身人壽同是人壽保險，但其產品定位分野很大，有的着重財富增值，有些能儲錢亦一定保障，我們會以保障成分較重（後者）的終身人壽，與定期人壽作比較。

上圖顯示，最高的身故賠償槓桿發生在保單第一年，若受保人於首年身故，定期保險的身故賠償槓桿可達1,436.8倍（見上圖註3），但終身人壽最高亦只有59.3倍（見上圖註4）。假設保額相同，隨着時間，受保人累積供保費更多，其身故賠償槓桿亦會隨之下調，若受保人於第10年離世，定期保險的身故賠償槓桿有117.2倍，但終身人壽就只得5.9倍。

上述是以定期人壽較長的續保年期（10年）與終身人壽比較，如果大家需要的人壽保障年期較短，亦可選擇每5年續保或每年續保，尤其是當選擇每年續保，投保開始時的保費更低，可用作管理短期的人壽風險。

【認識壽險保單持有人、受保人和受益人分別：按此】

終身壽險+定期壽險 加強人壽保障

對於香港人均保障缺口167萬元，如果透過定期人壽保險，一個35歲的男性受保人，1年大概保費1,000多元，就可以填補這個保障缺口。相對於香港人均保費6萬元多，可見香港人並不是買不夠保險，只是買不夠保障型產品。已投保終身人壽的投保人，只要加一份定期人壽，便可大大加強保障。現時，不少定期人壽保險產品可接受網上投保，即使沒有驗身、足不出戶，投保人依然可以大額投保：

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。產品資訊更新至2021年2月23日。

【文章來源：10Life；原題：香港人均保險供款地上最強 保障依然唔夠？點解定期人壽保險 總被人置之不理？（2021年2月更新版），已獲授權轉載。】

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