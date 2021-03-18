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【網上熱話】我要做「鮭魚」？　台灣人「鮭化」改名賺免費壽司　香港改名收費知多啲

精明消費 19:00 2021/03/18

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最近台灣掀起一股改名熱潮，人人改名叫「鮭魚」，唔通人都變鮭魚？原來改名嘅目的，單單為了在迴轉壽司「壽司郎」的台灣連鎖店得到免費餐飲！香港人覺得好笑，但其實台灣人都很精明，因為他們已經計算了改名後可以得到的免費餐飲服務，利益大於改名後再改回原名的成本，而且大賺。

於台灣的連鎖迴轉壽司餐廳「壽司郎」推出諧音活動，只要姓名中有「鮭魚」兩字，可享全桌6人免費。消息一出，台中市當日即有22位民眾「鮭化」改名。在台灣改名的費用，兩次更名成本為160元新台幣，活動期間以正常食量吃4餐，就可賺9,440元新台幣餐費。這個活動不單讓「壽司郎」搶盡市場上的焦點，亦讓我們看到台灣人因「鮭魚」可以去到幾盡。

改名契加換證　於港改名一次盛惠920元

台灣改名兩次要花費160元新台幣香港又要花幾多？在香港改名，一定要找律師做一張改名契（Deed Poll），可以「即造即取」，費用為500港元，有了改名契，更要到入境處的人事登記辦事處換身份證，收費為420港元。亦即每次改名費用為920港元，改完再改回原名總成本為1,840港元。

若活動在香港進行，未知香港人的反應又會如何。各位又會唔會為咗免費餐飲，勞師動眾兼畀近2,000元將自己的名字改完再改返轉頭呢？

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責任編輯︰陳玉蓮

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