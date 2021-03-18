▲ 【理財個案】30歲靠月供股票累積100萬元 冀45歲享財務自由 應月供哪些潛力股？

有讀者與另一半一直有月供股票的習慣，30歲時已達成擁100萬元資產的目標。他期望可於45歲時享有財務自由，現時月供股票的組合應如何調整？應投資哪些潛力股，邁向財務自由的目標？看看龔成是如何回答。

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讀者：

你好，龔Sir，多謝你過往分享咗咁多有用投資資訊畀我哋。你令我哋2個都同樣喺30歲前就有100萬元資產！我目標係45歲前財務自由！

而我一直都有留意你回應網民月供嘅股票選項，我亦都月供咗2年半股票，組合如下：

但出現咗以下情況想請教下你：

1. 因為比亞迪𠵱家太貴，都知道120元以下先合理供，所以我想停下。另外我想供阿里巴巴 （09988） ，想請教下你長遠點睇？因為見你好似比較少建議人供阿里巴巴。

2. 我今年30歲，想進取少少加啲潛力股，請問可以建議有質素潛力股作月供嗎？

3. 我一直有供煤氣 （00003） ，但最近見佢跌得好多，好似升唔起，但同時我又諗𠵱家襯低，係唔係應該繼續月供呢？但同時我都諗定係緊轉供恒地 （00012） ，會唔會更理想？因為恒地有埋煤氣股份，同時又係地產股，好似範圍比較大，感覺比較全面，請問你覺得點？

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龔成︰

太好了，先恭喜你地完成了100萬元目標，之後要保持知識與財富進步！

1. 我現在都有建議人月供阿里巴巴，佢近期面對內地監管可能收緊，風險度增加咗。早前螞蟻金服因貸款業務問題被叫停上市。中央就是擔心這些小型信貸增長過快，但監管又未及銀行嚴緊，會危害實體經濟。

但內地唔係想佢唔賺錢，只係想規管佢。由於佢本身已建立一個完善的業務，因此本身是無得輸，只是賺多賺少問題。此股質素依然存在，但你預佢增長力會弱咗，用來做月供係無問題。

2. 以下潛力股，都可以用來做月供。

3. 其實轉恒地都可以，但由於你月供已有領展這隻地產股，咁會令組合有少少偏向係地產類。

其實煤氣仍是有質素的股票，但增長力弱咗，而佢改為20送1，反映增長力可能減少，但不算差。香港業務不強，但中國部分不差，中短期雖然較一般，但見佢的長遠發展力仍在，但就要耐心點。

由於佢一向都穩定派「相同股息」，在這情況下，反映派息的增長會少咗。但整體來說，這企業仍是有質素的。我睇返佢近年在中國的投資，仍是保持進行的，每年都有幾十億元人民幣，這些投資不會好快就見到收成，但這企業就仍是發展中。我對佢長遠發展仍是正面，只是增長力的問題。用佢做月供目標，依然可以。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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