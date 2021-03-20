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日企另類有薪假　攞正牌放假追星

個人增值 19:00 2021/03/20

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有薪假可謂一眾打工仔都必定會擁有的福利，但如果老闆因為員工要追星而容許員工放有薪假，係咪令你又羡慕又妒忌？日本有一間企業最近推出特別福利，擴大婚喪假適用範圍，將偶像結婚等相關事件列為員工請有薪假理由之一，假期還能視傷心程度延長，隨即贏得網民熱烈讚賞。

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日本企業HIRORO專門負責廣告、MV等創意指導與製作，公司社長鶴見至善本身為日本女子團體9nine成員村田寬奈的粉絲，就連自己的公司名，都以對方的暱稱命名。鶴見早前就把有關公司有薪假新制度分享到社交平台Twitter上，引發廣大網民討論。

根據新規定，若員工最喜歡的偶像宣布婚訊或退團，員工可享10天有薪假期「療傷」，甚至可視乎傷心程度而延長。而第二、第三喜歡的偶像退團，也可請3天有薪假期。此外，員工如果要參加最喜歡偶像的演唱會或見面會等活動，可提前一周申請早退或請假；如偶像舉辦臨時活動，則可當日申請早退。

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消息一出後，日本網民紛紛留言大讚公司，並表示希望加入HIRORO工作，但亦有網友指若員工喜歡的偶象眾多，會影響工作及出勤。

鶴見至善則表示，自己過去曾因偶像結婚或退團而無法專心工作，從而影響工作表現，所以覺得休假對追星族十分重要。鶴見至善亦曾全額補助員工去欣賞村田寬奈的演唱會，可謂萬中無一的好老闆。

 

責任編輯：蕭寶玲、梁宇碩

（節錄）

【原文：偶像結婚要「療傷」 日企推另類有薪假（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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