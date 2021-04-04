  • 26°C
香港時間 : 2021404日 (週日) 10:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復活節去「人生照相館」展覽　韓風打卡照　唔飛都影到

精明消費 10:00 2021/04/04

分享：

復活節無得去旅行，但想感受一下韓風，喺香港都可以。趁復活節一連幾日假期，去九龍灣展出的「人生照相館」，韓風打卡無難度。

南韓超高人氣展覽「人生照相館」自2016年起舉辦，已在南韓國內巡迴超過20次，今次首度衝出南韓，第一站會登陸香港。

「人生照」是南韓流行的用詞，意指「人生中最美、最值得留念的照片」，這個「人生照相館」展覽意念就是希望可以讓參加者留下最美的一刻。今次香港的展覽是首度在南韓以外的地方舉行，「人生照相館香港站」選址九龍灣，於4月1至6月9日限定展出。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

展覽主打自助式攝影概念，但場內將引入影樓式專業照明以及燈光，並配以色彩及音樂等元素，再結合南韓藝術文化，打造成一個個專業的攝影棚。為配合香港站的特色，展覽更加入了從未公開的東洋文化及香港歷史限定場景。一共30個的拍攝場景，包括以花海搭建成的淒美浪漫「花樣年華」、以工業和金屬物料塑造的「未來狂想曲」、以大量羽毛隨風飄散為主題的「甜睡蜜語」、以巨型大光燈點綴昏暗空間的「月下漫步」等，讓大家與閨密及情人可以瘋狂打卡。

「人生照相館香港站」

日期：4月1日至6月9日（4月12日、26日；5月10日、24日；6月7日休館）
時間：11:00am - 8:30pm
地點：九龍灣常悅道18號富通中心1/F PORTAL 6311（宏遠街入口）
票價：（星期一至五）標準門票175元、特惠票158元；（周六、日及公眾假期）標準門票195元、特惠票175元

 

作者、責任編輯：梁靜詩

（節錄）

【原文︰韓國人氣展「人生照相館」 登陸香港（收費文章）】

＝＝＝＝＝

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處
2021/04/03
【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處
毛孩都放復活節假　赤柱有好去處
2021/04/03
毛孩都放復活節假　赤柱有好去處
放假與親友家中「飯聚」　即睇酒店外賣優惠
2021/04/02
放假與親友家中「飯聚」　即睇酒店外賣優惠
【復活節2021】復活節好去處！　推介4個特色市集
2021/04/02
【復活節2021】復活節好去處！　推介4個特色市集
【好去處】深井+屯門紫藤花絕美綻放　攝影達人3個貼士教拍花卉美態
2021/04/02
【好去處】深井+屯門紫藤花絕美綻放　攝影達人3個貼士教拍花卉美態
門票 文娛藝術 音樂 姜濤 南韓 九龍灣 香港 攝影 展覽

下一篇文章

【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港鐵票價】港鐵車費優惠縮至95折　返工搭車貴幾多？
【港鐵票價】港鐵車費優惠縮至95折　返工搭車貴幾多？
【復活節2021】復活節好去處！　推介4個特色市集
【復活節2021】復活節好去處！　推介4個特色市集
【好去處】深井+屯門紫藤花絕美綻放　攝影達人3個貼士教拍花卉美態
【好去處】深井+屯門紫藤花絕美綻放　攝影達人3個貼士教拍花卉美態
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
稻香推飲食優惠　$1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168
毛孩都放復活節假　赤柱有好去處
毛孩都放復活節假　赤柱有好去處
【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處
【復活節2021】長假唔知去邊好？精選3大復活節商場好去處