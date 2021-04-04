復活節去「人生照相館」展覽　韓風打卡照　唔飛都影到

復活節無得去旅行，但想感受一下韓風，喺香港都可以。趁復活節一連幾日假期，去九龍灣展出的「人生照相館」，韓風打卡無難度。

南韓超高人氣展覽「人生照相館」自2016年起舉辦，已在南韓國內巡迴超過20次，今次首度衝出南韓，第一站會登陸香港。

「人生照」是南韓流行的用詞，意指「人生中最美、最值得留念的照片」，這個「人生照相館」展覽意念就是希望可以讓參加者留下最美的一刻。今次香港的展覽是首度在南韓以外的地方舉行，「人生照相館香港站」選址九龍灣，於4月1至6月9日限定展出。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

展覽主打自助式攝影概念，但場內將引入影樓式專業照明以及燈光，並配以色彩及音樂等元素，再結合南韓藝術文化，打造成一個個專業的攝影棚。為配合香港站的特色，展覽更加入了從未公開的東洋文化及香港歷史限定場景。一共30個的拍攝場景，包括以花海搭建成的淒美浪漫「花樣年華」、以工業和金屬物料塑造的「未來狂想曲」、以大量羽毛隨風飄散為主題的「甜睡蜜語」、以巨型大光燈點綴昏暗空間的「月下漫步」等，讓大家與閨密及情人可以瘋狂打卡。

「人生照相館香港站」



日期：4月1日至6月9日（4月12日、26日；5月10日、24日；6月7日休館）

時間：11:00am - 8:30pm

地點：九龍灣常悅道18號富通中心1/F PORTAL 6311（宏遠街入口）

票價：（星期一至五）標準門票175元、特惠票158元；（周六、日及公眾假期）標準門票195元、特惠票175元

作者、責任編輯：梁靜詩

（節錄）

【原文︰韓國人氣展「人生照相館」 登陸香港（收費文章）】

＝＝＝＝＝

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！