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用盡7仔OK優惠　100蚊有16件雀巢雪糕甜筒

精明消費 07:00 2021/03/19

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 譚仔三哥米線︰外賣自取優惠$10小食加飲品

由即日起至3月31日，凡惠顧外賣自取一餸或以上米線／水煮湯鴨血米線／花膠胡椒雞美線／過橋米線，即可以優惠價14元加配「皮蛋+飲品」，或10元加配「青瓜/雲耳+飲品」。另外，現時更可加1元升級特飲鹹檸梳打。

優惠適用於譚仔三哥全綫分店及上午11時後，優惠飲品不包括特飲、汽水、檸樂及檸碧。米線外賣盒每個將收取1元，而外賣自取優惠已包括小食及飲品之外賣盒費用。每碗米線 / 薯粉只限換購小食一碟及飲品一杯。

需要注意，以上外賣優惠不適用於foodpanda自取及外送服務。

致電落單

2. 7-Eleven：雀巢Drumstick甜筒$51/8支

由即日起至3月21日，於7-Eleven買任何雀巢Drumstick甜筒，8支只需51元，平均6.4元一支。

此優惠只適用於香港店舖（瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集及港珠澳大橋香港站除外）。貨品數量有限，售完即止。

3. OK便利店：雀巢雪糕$48/8件

由即日起至3月21日，於OK便利店購買各款雀巢雪糕杯／MEGA雪糕批／鷹嘜奶條，8件只需48元。另外，現時購買維他奶豆奶／麥精／港式奶茶480毫升樽裝，一件只需7.5元。

    點擊圖片放大

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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