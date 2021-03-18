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【延期年金】自製長糧兼可扣稅　投保QDAP前要留意3大要點

博客 12:06 2021/03/18

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【延期年金】自製長糧兼可扣稅　投保QDAP前要留意3大要點

聯合國數據顯示，香港人最新預期壽命為84.9歲，位居全球第一。這意味着打工仔在65歲退休後仍有約20年退休生活，然而，退休後收入減少，但同時要面對醫療費用支出增加、通脹蠶食儲蓄等問題，令不少退休人士感到憂慮。年輕及中年人士不妨趁早籌劃退休儲蓄，為自己累積退休入息。

【慳稅儲錢自製長糧　教你5步比較友邦、宏利、保誠QDAP：按此

自製長糧兼可扣稅

面對人口老化，政府在2019年推出稅務優惠政策，合資格延期年金保單（QDAP）的保費連同強積金可扣稅自願性供款，合共每年可提供最高6萬元扣稅額，為推動市民增加退休儲備提供誘因。

簡單而言，QDAP可分為供款期、累積期及入息期。在供款期期間，投保人會定期繳交保費，保費在累積期會一直滾存，直至入息期開始，投保人便可定期領取年金，達致退休後仍有穩定收入的目的。

經濟及社會環境瞬息萬變，保險公司在設計QDAP時亦考慮到此點，並為投保人提供更多靈活性，包括容許投保人自選年金開始年齡，當投保人到達自選的年金開始年齡，可選擇開始每月收取年金入息，或可選擇將年金保留於保險公司積存生息，於日後隨時靈活提取。

【強積金可扣稅自願供款VS扣稅年金　兩者各有哪些優勢？：按此

2年保費假期　助應對經濟低谷

疫情下本港經濟下行，打工仔承受不少工作及財政壓力。市場上有保險公司的QDAP設有2年保費假期，踏入第二個保單周年日後，投保人可不限原因行使權利，暫停繳交最長2年保費，令打工仔不會因一時財政困難而失去退休保障。

此外，若受保人於年金入息期內確診患上癌症、中風或突發性心臟病，將可預支未來保證年金入息，即時獲得現金以解燃眉之急。市場上有QDAP提供意外身故保障，若受保人因意外身故，保險公司將向指定受益人作出額外賠償，以減輕其財務負擔。

投保前要留意3大要點

市場上QDAP產品選擇多元化，不過有意投保的人士應留意以下3個要點，並因應個人的負擔能力，判斷產品是否適合自己的退休計劃。

  • 投保人應先評估自己需要，考慮自己預期於何時退休並開始領取年金，從而決定供款期及入息期。
     
  • 大家應比較不同產品之間的回報，而內部回報率（IRR）便是一個常用參考指標，IRR愈高代表回報率愈高。IRR有保證IRR及總IRR兩種，前者只計算QDAP的保證部分，相當於產品的最低回報率；後者則反映對未來投資收益的預期，故此包含非保證部分。要留意的是，IRR所反映的是客戶保單期滿時的回報，如客戶提前退保，回報率或會較低。
     
  • 投保人一般會持有QDAP一段長時間，所以要留意保單的退保價值，如中途投保人因財務原因需要退保會更有預算。

只要提早做好退休規劃，制訂可行的理財目標並逐步實踐，退休後亦可享受不輸盛年的豐盛生活，而QDAP所提供的穩定年金收入正可為退休生活帶來多一重保障。大家不妨在本月底課稅年度完結前，向理財顧問了解更多關於QDAP的特點及優勢。

撰文 : 紀榮道 宏利香港首席產品總監兼康健主管

欄名 : 宏觀先機

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