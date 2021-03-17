過萬元一枝清酒？ 味遊日本之city’super清酒祭

▲ city’super清酒祭由即日至24日舉行，想「朝聖」一下這枝$16,500的獺祭。磨之先，就要快了，聽說預訂一枝都會從日本運過來。

清酒一般都只是幾百元一枝，要過萬元、過千元就不是經常有了。city’super一年一度的清酒祭，今年就帶來了$16,500的獺祭。磨之先，以及搜羅了日本航班上可喝到的清酒，並且推介幾個香港人熱門去日本旅行的地方清酒，大家可以由南至北，味覺去旅行。

▲ 獺祭。磨之先（$16,500）（攝影：曾耀輝）

這枝獺祭。磨之先為何這樣昂貴？首先就要認識一下這個品牌。釀製獺祭的酒莊－－旭酒造，以「釀出好喝、為客人帶來歡樂的清酒」為宗旨，因此僅釀製純米大吟釀。

據city’super的清酒買手Olive表示，當年推銷獺祭（因山口縣有水獺）時，因讀音像「賊仔」不太好而改為讀「賴」祭。由於成名後，獺祭的清酒供不應求，因此酒莊加建廠房增加生產，而不希望清酒被炒賣。

至於這枝獺祭。磨之先，是經過10年研發，酒莊第一次推出2,300ml如清酒Magnum般的大枝裝。這清酒有優雅的花香，口感絲般幼滑，層次多變，餘韻悠長，再加上非一般的容量，正是標價過萬的原因。

幻想機艙上嘗清酒

今次city’super還帶來了日本航班上可喝到的清酒，當中就包括了獺祭、梵及久保田等品牌。

▲ 獺祭。二割三分。純米大吟釀（$580）：二割三分即是精米步合達23%，加上是用山田錦酒米的緣故，花香出眾，酒質幼滑。（攝影：曾耀輝）

▲ 梵。日本之翼。純米大吟釀（$680）：來自福井縣的梵，是皇室御用酒，也用來招呼外賓，因此成為日本首相專機指定清酒，及日航頭等艙用酒，一定也不奇怪。這是入口柔和散發陣陣花香、果味豐盈的清酒。（攝影：曾耀輝）

▲ 久保田。萬壽。純米大吟釀（$460）：久保田是70年代著名的品牌，其主打路線——淡麗辛口，打破了當時流行的旨味濃風格，優雅而清爽。而萬壽就是這樣的風格，香氣及味道恰到好處，難怪成為2019年全日空頭等艙清酒之一。（攝影：曾耀輝）

味蕾暢遊日本

city’super的清酒祭，還推介日本由南至北，幾個著名品牌，讓大家味覺去旅行，慰藉下不能返「鄉下」的「相思」之苦。

１。日本南部佐賀——七田

愛淺酎的人，提起九州，未必想到清酒，而是燒酎，因為這裏農作物出產豐富，米、麥、芋頭，都可以用來製造燒酎。但創業於1875年的天山酒造，燒酎和清酒也有出產，而旗下品牌七田，是可配食物的「食中酒」。Olive表示，香港人喜歡的清酒口味，比較甜及香，但食物就比較膩，但食中酒旨味（米味）比較強，就像食餸配白飯一樣，可以用來配食物，如佐賀就出名佐賀牛及生蠔等。

▲ 七田。純米大吟釀（右，$395）味道比較強烈，但新出的真白。純米大吟釀（左，$1,800）是七田最高級的酒品，就優雅多一點果香，而且用酒米之王山田錦，加上精米步合25%（即磨米磨剩25%），因此價格較昂貴。（攝影：曾耀輝）

２。日本中部京都——英勳

除了米外，釀製清酒過程中所採用的水，也會對酒質有所影響。Olive表示，通常用軟水，酒質會幼滑；而硬水就會比較男性化，較濃烈，但日本多數是軟水，尤以京都的伏見軟水馳名，這裏的清酒，也比其他縣較甜。在京都創業125周年的齊藤酒造，今年便推出限定版——英勳。125周年。純米大吟釀。原酒（$520），用京都酒米「祝」，磨至40%而釀成，因原酒緣故無加水，酒精度16%。

▲ 125周年限定版右邊，是英勳。24h。純米吟釀。生原酒（$230），即是榨酒後24小時內裝瓶，因無經加熱殺菌，屬生酒，喝其新鮮，最好一個月內飲用。但若放雪櫃，可保存半年，但最好確保在7度以下，以保持出廠酒質。（攝影：曾耀輝）

３。日本北部秋田－－天壽

日本北部的秋田縣，香港人或許少到訪，但秋田米一定聽過，因為這裏以種米出名。創立於1874年的天壽酒造，今年便以新品種酒米來釀製清酒，包括繼承了山田錦特性的百田酒米，以及以越淡麗及秋田酒小町混種而成的一穗積酒米。「百田因為也是由兩種米混合而成，因此不會過濃過柔，圓潤清爽。而越淡麗本身比較柔和淡口，而秋田酒小町則比較明亮，一穗積便取其平衡。」Olive說。

▲ 天壽。鳥海山。百田。純米大吟釀（右，$220）及一穗積。純米大吟釀（左，$220）（攝影：曾耀輝）



Info

city’super清酒祭2021

日期：即日至24日

地址：銅鑼灣city'super時代廣場中庭