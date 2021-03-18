Panerai跟世界自由潛水冠軍Guillaume Nery推特別版腕錶　錶殼首創以直接金屬鐳射燒結技術製作

徒手潛水，又稱自由潛水（Free-diving），被喻為是世上最危險的極限運動首3位之一，世界自由潛水冠軍更打破了4項恒重自由潛水世界紀錄的Guillaume Nery，自2019年起成為了Panerai的品牌大使，兩者不但都愛冒險、跟海洋關係密不可分，而且亦成就不凡，成為了最強組合！

繼2019年合作推出了第一款潛水錶後，雙方今年的全新合作成果亦蓄勢待發，再度潛入深海展開歷險之旅。

▲ 擁有限量版全黑Submersible專業潛水計時腕錶的15位收藏家，2019年就由Guillaume帶領，到法屬波利尼西亞海域深海去經歷一次潛水之旅。（品牌提供）

▲ 可以由Guillaume Nery帶領著潛入深海，非常難得。（品牌提供）

自由潛水（Free-diving）是指不攜帶任何供氧裝備，單靠一口氣潛入水中進行的潛水活動，絕對是一項度難極高亦危險的運動。但從小就愛上海洋並喜歡冒險的Guillaume Nery，卻選擇了成為一位自由潛水好手，多年來不斷打破世界紀錄成為了世界自由潛水冠軍，而他可以在水底連續閉氣8分鐘之久！

在海洋孕育下創立的Panerai，2019年就邀請了Guillaume當上品牌大使，品牌更從Guillaume身上擷取靈感，推出了首枚的Submersible Guillaume Nery特別版專業潛水計時錶。

▲ Guillaume Nery2019年起成為了Panerai的品牌大使，兩者不但都愛冒險、跟海洋關係密不可分，而且亦成就不凡。（品牌提供）

經︰經濟日報

GN︰Guillaume Nery

經︰疫情在全球爆發，有否影響你的練習？

GN︰當疫情於去年3月爆發的時候，訓練變得很困難，因為封城的緣故，我不能夠到海去，這是人生以來第一次不能夠下水。然後到了7月就稍為回復正常了，我可以再飛及可以繼續練習。冬天開始後，我可以到泳池去，或者上山，改為鍛鍊心肺功能。

經︰可否分享一下你每天的時間表？

GN︰我早上起來會做些瑜伽練習，藉此使我的身體及呼吸甦醒過來，然後整個早上會運動，有時在海裏有時會健身，或到泳池或到山上。中午的時候就在地中海游泳。下午我通常留在家工作，做一些創作性的工作，我現在正寫書，還將會拍攝影片，而早上的運動可以有助我下午做創作。

經︰2015年當你挑戰128米世界紀錄的時候，卻因為大會在深度上的計算錯誤令你發生意外，導致上水時昏迷，那次意外對你造成甚麼影響？

GN︰其實那次意外後我恢復得很快，身體亦沒有永久性創傷，但我想休息一段時間，因此足足3年沒有比賽。我上了人生重要一課︰你永遠不能預知一切，任何事情都可以發生，就像肺炎疫情一樣，一年半之前沒有人想像到有這場疫症，所以我們要隨時裝備自己。我亦學習到比賽不是最重要，只是其中一項我喜愛及需要的東西，我尋找到更多快樂和激情，這使我的生活得到平衡。

經︰海底對你有何吸引力？

GN︰海底的吸引力在於那種前所未有的轉變，所有東西都跟平日不一樣︰視覺、聲音、重量的感覺、物件的顏色等。海底非常寧靜，一切生物及顏色都非常漂亮，手所觸摸到的都很柔軟，就像去了另一個星球似的。

經︰時間對於自由潛水這項運動重要嗎？

GN︰時間絕對非常重要，當然我也要注意深度，我清楚知道我在水底的時間很有限，我跟時間有著密切聯繫，我能夠感受到每一秒鐘的流逝。當時間愈來愈短，我會愈來愈緊張，而時間及水深是相輔相成的，我要盡量延長我在水底逗留的時間，然後盡力向下游，時間和水深是互相接通。

因此不論是scuba diving（水肺潛水）或free-diving，潛水錶都非常重要，對潛水員來說︰Time is life！手錶可以給予我們寶貴的時間資料，正如我剛才所說，我們和時間有著密切聯繫。

▲ 問到Guillaume自由潛水生涯中有甚麼難忘時刻，他說其中一個是2019年拍攝《One Breath Around the World》影片時，遇到了一群抹香鯨，那個畫面令他一生難忘。（影片截圖）

▲ Guillaume更圍著其中一條抹香鯨游泳。（影片截圖）

經︰你跟Panerai在理念上有何共通點？

GN︰作為Panerai的品牌大使，我們擁有相近理念是非常甚至最為重要，理念引領並帶給我們生活的方向。Panerai和我對於探索新事物都有著一份激情，愛發掘無限可能。Panerai的腕錶在我日常生活都陪伴著我，我在水裏甚麼都沒有佩戴，但只有腕錶，我在水裏需要依賴它，它讓我能清楚知道時間。

經︰今回跟品牌共同合作的腕錶有何特點？

GN︰Luminor Marina是我跟Panerai合作的第二款腕錶，我們共同設計，由上一回的Submersible系列延伸至Luminor系列，Luminor較小巧，既簡潔亦優雅，正適合手腕纖幼的人士。這錶沒有加入計時功能，因為潛水不一定要利用到計時器，除非我跟其他人一同潛水並需要照顧別人時，我就會用到。

經︰你近年由專業運動員轉型為海洋大使，又拍攝水底紀錄片，為甚麼？

GN︰我嘗試利用自己的潛水技能及藝術創意來喚起大眾對海洋保育的關注，大家首先要學懂及認識它，便會開始保護愛惜它，要愛先要對它產生情感，這是一個很漫長的過程，所以我不能只告訴大家海洋生物正瀕危，不能只用文字，而是要創作一些令人感動的東西，我認為藝術是非常有威力。

我的目標是令大眾改變對地球的態度，要明白自然資源是有限的，並講求一個平衡，而我們正不斷破壞平衡，我們殺害野生生命，摧毀森林。我希望大家都意識到每個行為會帶來影響，我們可以作出改變，就能幫助自然界復原。

Luminor Marina Guillaume Nery特別版腕錶

2019年Panerai以法國自由潛水界殿堂人物Guillaume Nery為創作靈感，首次推出了Guillaume Nery版Submersible專業潛水計時腕錶，具飛返計時功能，防水深度約300米。其中一款是鈦金屬錶殼鑲嵌藍色陶瓷錶圈（PAM00982）；另一款是僅限量15枚的全黑版本（PAM00983），而擁有這限量版腕錶的15位收藏家，就能夠跟Guillaume潛入法屬波利尼西亞海域深海，經歷一次冒險之旅。

▲ 全新Luminor Marina Guillaume Nery特別版腕錶，噴砂直接金屬鐳射燒結（DMLS）鈦金屬錶殼直徑44mm，搭載P.9010自動機芯。黑色再生PET樹脂織物錶帶，飾以白色縫線，效果突出，限量70枚。（$147,500）（品牌提供）

▲ 錶底蓋鐫刻了Guillaume簽名、茉莉亞島圖像，以及他在深潛時的英姿，還有一個代表品牌承諾長達70年的保養服務印記。（品牌提供）

▲ Submersible專業潛水計時腕錶Guillaume Nery版於2019年誕生，是Guillaume跟Panerai的首個合作成果。（$147,000）（品牌提供）

今年Guillaume Nery跟Panerai聯手打造的全新潛水錶由Submersible系列延伸至Luminor系列，Luminor Marina Guillaume Nery特別版腕錶（PAM01122）錶殼尺寸由47mm變成44mm，少了幾分強悍感覺，卻多了幾分優雅。

腕錶由品牌創意工坊Laboratorio di Idee研發，最特別是其錶殼，以直接金屬鐳射燒結（DMLS）技術，即通過3D打印技術將鈦金屬粉末逐層構製而成。小三針加日曆功能，機芯置入兩個發條盒以提供3日動力儲存；配備小時快調裝置，指針可雙向調校，並同步調整日期，防水深度約300米，同樣不失專業。

產品查詢︰2829 2711