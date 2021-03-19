【麵包控注意】Crostini指定麵包款式買一送一 只限3日 精明消費 10:30 2021/03/19 分享： Crostini 3月份麵包買一送一大優惠登場！由3月19至21日一連三日推出麵包買一送一優惠，只要讚好該公司Facebook專頁及購買指定款式麵包便可以享有買一送一優惠。優惠今日開始，喜愛麵包的你記得不要錯過！ 優惠期由3月19日至3月21日 樂富及啟田分店優惠只適用於迷你包 不可與其他優惠同時使用 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 百味堂有機雪糕優惠 快閃買一送一 今日 百味堂有機雪糕優惠 快閃買一送一 惠康救世口罩優惠 3DMASK V1 $99/盒 2021/03/18 惠康救世口罩優惠 3DMASK V1 $99/盒 東海堂限時優惠 $99買雜莓乳酪流心蛋糕 2021/03/17 東海堂限時優惠 $99買雜莓乳酪流心蛋糕 7-11買熱狗／熱捲餅 送魔爪碳酸能量飲品 2021/03/17 7-11買熱狗／熱捲餅 送魔爪碳酸能量飲品 3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕 2021/03/16 3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕 Facebook 麵包 樂富 著數優惠