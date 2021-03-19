【麵包控注意】Crostini指定麵包款式買一送一　只限3日

Crostini 3月份麵包買一送一大優惠登場！由3月19至21日一連三日推出麵包買一送一優惠，只要讚好該公司Facebook專頁及購買指定款式麵包便可以享有買一送一優惠。優惠今日開始，喜愛麵包的你記得不要錯過！



優惠期由3月19日至3月21日

樂富及啟田分店優惠只適用於迷你包

不可與其他優惠同時使用

撰文：hket小編

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