  • 24°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麵包控注意】Crostini指定麵包款式買一送一　只限3日

精明消費 10:30 2021/03/19

分享：

Crostini 3月份麵包買一送一大優惠登場！由3月19至21日一連三日推出麵包買一送一優惠，只要讚好該公司Facebook專頁及購買指定款式麵包便可以享有買一送一優惠。優惠今日開始，喜愛麵包的你記得不要錯過！
 

  • 優惠期由3月19日至3月21日
  • 樂富及啟田分店優惠只適用於迷你包
  • 不可與其他優惠同時使用

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！  

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

百味堂有機雪糕優惠　快閃買一送一
今日
百味堂有機雪糕優惠　快閃買一送一
惠康救世口罩優惠　3DMASK V1 $99/盒
2021/03/18
惠康救世口罩優惠　3DMASK V1 $99/盒
東海堂限時優惠　$99買雜莓乳酪流心蛋糕
2021/03/17
東海堂限時優惠　$99買雜莓乳酪流心蛋糕
7-11買熱狗／熱捲餅　送魔爪碳酸能量飲品
2021/03/17
7-11買熱狗／熱捲餅　送魔爪碳酸能量飲品
3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕
2021/03/16
3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕
Facebook 麵包 樂富 著數優惠

下一篇文章

百味堂有機雪糕優惠　快閃買一送一

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網上熱話】我要做「鮭魚」？　台灣人「鮭化」改名賺免費壽司　香港改名收費知多啲
【網上熱話】我要做「鮭魚」？　台灣人「鮭化」改名賺免費壽司　香港改名收費知多啲
惠康救世口罩優惠　3DMASK V1 $99/盒
惠康救世口罩優惠　3DMASK V1 $99/盒
今日優惠精選 - 買一送一大放送：GODIVA黑巧克力奶昔、Pacific Coffee福岡抹茶特飲
買一送一大放送：GODIVA黑巧克力奶昔、Pacific Coffee福岡抹茶特飲
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩今招股　券商認購新股手續費及孖展息率懶人包
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩今招股　券商認購新股手續費及孖展息率懶人包
今日優惠精選 - 用盡7仔OK優惠　100蚊有16件雀巢雪糕甜筒
用盡7仔OK優惠　100蚊有16件雀巢雪糕甜筒
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）