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真係「一秒鐘幾十萬上落」？　全職炒家分享如何駕馭短炒市場

個人增值 19:00 2021/03/22

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我們訪問過2位80後投資理財YouTuber，她們都是在職期間考慮到個人的理財策略，作出與一般人不同的決擇，成功為自己帶來多元化收入，年紀輕輕就達到財務自由。今次我們請來更年輕的90後Katie，分享她主力短炒的投資理財之路。

Katie自言自己是一個普通香港女生：大學時幫小朋友補習、做過「樓面」工作，亦在辦公室做過助理，比較特別的可能就是大學畢業至今，她都是以炒賣牛熊窩輪為主業，更因為炒賣而賺得人生財富，現時月入已達6位數，投資項目涉及海外房地產及海外食品。

剛畢業無負擔　半年時間博一博

Katie於2013大學畢業，就讀金融學科，但與很多大學畢業生一樣，當時對於股票市場完全不認識，也不知道自己想從事甚麼工作。在機緣巧合下，大學的師兄在一次飯局中提到自己是一位全職交易員，亦分享不少工作上的經歷，她聽着聽着覺得很吸引。考慮到自己剛畢業，也沒甚麼負擔，於是決定給自己半年時間，試一試當一個全職交易員。

一開始大學師兄介紹她加入一間公司，學習炒股系統，當時是以公司資金作炒賣，收入並不穩定，要與公司資金的賺蝕掛鈎，賺錢與公司對分，蝕錢則要「拉上補下」。在首個月，她從炒股中為公司賺得1萬多元，約3至4個月後，她已為公司賺得6位數字，3年後她離開公司轉做全職炒家，約5年後的她收入亦已達5萬至6萬元。她表示，入行半年，市好的時候，平均月入有6位數，市靜時，平均月入也有5位數。

輸得多時讓自己冷靜

在炒家生涯中，Katie形容2015年是一個大時代，當時贏及輸最多都是那一年，「試過一日炒6位數，1個月內賺得6位數」，亦試過在年中一日輸3至4萬元，面對風高浪急，她自言當時膽子亦因此練大了。

當市場平靜時，炒賣牛熊窩輪的風險會較大，難免會遇上輸得比較多的時候。當輸得多時，Katie會選擇靜一靜，主要是不想個人的成績大上大落，炒家很多時候贏很多，但輸的時候亦可以輸很多，甚至「輸凸」。所以她對自己的目標是穩定地賺錢。

問到一畢業便踏上「搵快錢」之路，她笑笑表示：「我媽媽喺我未畢業時，已經同我講：『返工之後一定要畀家用，如果搵到1萬蚊就要畀5,000元。』我聽到之後就諗：如果我返1份工得1萬，再畀一半家用，我咪自己唔夠洗？細想一下，打一份傳統的工作實在難以維生。」於是決定走一條不一樣的路，現時賺得多的1個月也會給予媽媽「花紅」。

 

記者︰陳玉蓮

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