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施羅德：A股審慎樂觀　看好高科技、醫療保健行業

基金新聞 11:24 2021/03/18

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A股乃新興市場的增長核心，投資市場亦積極留意A股市場的走勢，不過市場近期的波動性增加，投資者在配置A股市場時可對那些板塊保持關注？施羅德投資管理（上海）股票基金經理張曉冬對於A股市場在今年的展望仍然維持審慎樂觀，認為市場波動雖然加劇，但全球流動性整體仍然充裕，上升走勢可望持續。其中，高科技、醫療保健、化妝品及免稅行業等板塊的表現可望看高一綫。

該行指出，高科技板塊因零部件供應短缺令外界對原料價格上漲的預期升溫，行業可望因產品價格上升而受惠，從而有更好的獲利表現。從長遠角度來看，施羅德投資認為芯片設計企業將持續因內地力推國產替代主題而向好，半導體行業的需求可因應新科技產品或技術應用日漸普及而向上。

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政策料利好消費板塊

政策走向為消費板塊帶來一系列的投資機會。例如，碳中和政策將利好新能源汽車的長遠發展，而免稅政策的大幅鬆綁亦可望利好相關行業。

相反，團隊對內地房地產行業的展望持續悲觀，認為雖然內房股的估值偏低，但在政策調控影響下，股價或將持續受壓。

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從宏觀角度來看，施羅德投資認為通貨膨脹風險、政策走向以及整體市場流動性持續成為全球投資者的關注焦點。近期數據顯示經濟基本面持續向好，海內外機構紛紛上調全球主要經濟體系的國內生產總值預測。在經濟好轉的前提下，市場普遍預期貨幣政策將趨向中性或逐步收緊。該行認為，從投資層面已留意到美國長債利率大幅攀升，部分市場的長期利率亦有所上升，預期資本市場的波動性會加大。

 

責任編輯︰梁宇碩

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欄名 : 基金學堂

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