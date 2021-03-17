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COMME des GARCONS SHIRT X 岳敏君　流動藝術傻笑人

博客 18:40 2021/03/17

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時裝是藝術品？這一點從來都叫人爭議不休，經常在博物館和藝術品尋找創作靈感的「西太后」Vivienne Westwood，就曾經在訪問中表示時裝根本不是藝術品，是屬於商品的一種。但無可否認的是愈來愈多時裝品牌借藝術家之力，而令到旗下產品其門如市，而藝術家們亦希望得到時裝品牌的眷顧而讓更多人認識，雙方達致互惠互利的效果。

岳敏君早在2012年來港舉行大型展覽，當時他說：「我有一個野心，以後，所有人只要看到笑的東西，就想到我，而且只能是我，不是別人。」（圖片CNS）

近年Comme des Garcons的男裝副線系列Comme des Garcons SHIRT 多找來不少著名的藝術家合作，今季則是來自中國的岳敏君。（短袖恤衫售價未定/網上圖片）

近年日本時裝設計師川久保玲在這方面更是進取，幾乎在品牌的男裝副線系列COMME des GARCONS SHIRT裏每季都找來世界各地的藝術家合作，剛過去的秋冬有大名鼎鼎的街頭塗鴉藝術家Futura，今季則來到中國藝術家岳敏君。

可以雙面穿著的西裝。（西裝$10,100/網上圖片）

印花圖案短褲。（$4,199/網上圖片）

對於岳敏君的作品，香港人應該非常熟悉不過，皆因他早在2012年就曾經在海港城舉行大型展覽，他的招牌創作，以不斷重覆繪畫自己的「傻笑人」，大家不可能沒有見過這個傻笑人，背後其實他是對現實世界不安的一種無奈釋放。

這對球鞋是三方面聯乘傑作，當中包括Comme des Garcons、 岳敏君和球鞋品牌Asics。（售價未定/網上圖片）

細看之下，原來是次採用了兩種不同的優笑人圖案。（$4,799/網上圖片）

今年川久保玲找上這位中國藝術大師合作，將傻笑人變成印花圖案廣泛應用於西裝外套、恤衫、短褲、甚至球鞋身上，弦外之音似乎憑作品寄意生活在今時今日這個全球混沌的世界裏，皮笑肉不笑的「傻笑人」正是今日人類生活寫照和值得反思的問題。

產品查詢：Comme des Garcons（2869 5906）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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