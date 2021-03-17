SPAC熱潮興起　與傳統借殼上市到底有咩唔同？

去年在美國上市的「特殊目的收購公司」（Special-Purpose Acquisition Company，SPAC）數目突然大幅飆升至248宗，今年來已錄得261宗SPAC上市。近來很多SPAC上市後都有逾倍升幅，財政司司長陳茂波早前亦曾表示政府已要求港交所及監管機構研究推動SPAC在香港上市，加上城中「大孖沙」如長和系創辦人李嘉誠及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛等都相繼加入SPAC熱潮，令SPAC成為一時熱話。SPAC初期只有現金資產而沒有任何實質業務，有不少人會將其理解為「殼股」，但事實上與傳統的借殼上市（Backdoor Listing）渠道不盡相同。

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上市流程不同

SPAC公司的運作流程是先成立沒有業務的公司，然後透過IPO募集資金上市，在上市後會尋找有前景而未上市的企業作為併購目標。在完成併購後，該被併購的目標公司就變相獲得上市地位。



至於一般借殼上市的公司，簡單而言就是未上市的私人企業透過收購一家現有的上市公司，進而成為其控股股東，對殼公司進行清理及內部重組，並以其股票代號繼續在股票市場交易，以達到上市的效果。

有業務 vs 未有業務

就由前段所述，SPAC成立之時並未有任何實際業務，其在IPO集資時亦不會有具體的收購目標，只會簡略敍述收購行業，很多時候都要到最後公布合併階段投票時，才會揭曉所收購的公司。

傳統的借殼上市由於是透過反向收購的做法來達至上市的目的，因此能知道新上市公司的名稱、業務等基本資料。

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管理層或企業的信譽

SPAC通常是由經驗豐富的私募股權基金管理人所創立或投資，創辦人的投資眼光如何都有跡可尋，投資者可以透過股東背景、管理團隊往績來評估投資價值。這亦可以解釋，為何由著名資產管理公司或投資者所創立的SPAC往往會受到市場熱捧。

而傳統借殼上市的做法是只要能選中市值小、債權關係簡單的上市公司，以股份轉讓、增發新股或間接收購等方式取得其控制權，就可以變相上市，這能規避適用於新上市申請人的規定，例如財務資格準則、作出披露等各項責任及有關盡職審查的規定，因此通過借殼來上市的公司通常都是質素較低。

投資風險

SPAC在上市後，供其併購所用的資金在成功收購前會由信託持有，通常有2年時間予它們完成收購程序，股東亦可以在股東會上決定是否同意管理團隊提出的併購方案。若在2年期限內未完成併購的話，SPAC就需要清盤，並將信託資本歸還予股東，股東可取回資金及利息。

傳統借殼上市的「殼」大多是業務增長緩慢，盈利水平微薄甚至錄得虧損，而公司股權結購亦較為單一，才有可能被未上市公司買來當「殼」用，因此有可能存在固有業務、債務等問題需要處理。相對地，SPAC由於起首只有現金資產，沒有實質業務，因此會是一個乾淨的「殼」。

責任編輯：鄭樂怡

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