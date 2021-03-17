▲ 【網民熱話】買儲蓄保險呻蝕4成 心水清網友：最少供款期結束3年後先回本

儲蓄保險一向被不少人詬病，因年期一般較長，而且就算供完亦不能即時領回本金及利息。有網民在討論區發文稱「儲蓄保險是世界最大騙局」，該網民指自己供了一份儲蓄保險10年，本身有10萬卻蝕了4萬，亦引來不少網民分享自己買儲蓄保的經歷。

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有網民在討論區以「儲蓄保險真係世界最大騙局」為題發文，指在中學時期，家人替他買了一份儲蓄保。當事主出社會工作後，儲蓄保就改由事主供款，打算培養儲蓄習慣。事主表示，只剩下1個月就完成整個供款，但經計算後，事主發現蝕了40%。

最少供款期結束3年後才回本

一般而言，儲蓄保險會設有供款期及保單期，即使完成供款，亦要保單期結束才可取回本金及利息。就這個網民的例子而言，事主並未完成整個供款期，若此刻打算斷供，本金就會有所損失。因此，在決定購買儲蓄保險時，投保人需要確保自己在保單期內不會用到該筆款項，以免出現斷供情況，令本金有所損失。

有網民留言並提出疑問，事主的儲蓄保險需要供10年，現時未完成供款就想取回本金，並指儲蓄保險最少在供款期結束後3年才可回本，供完後10年大概可獲本金的一倍。另有網民指，儲蓄保性質與投資不同，是幫助投保人儲蓄，因而需要存放較長的年期及回報較少。

【網民留言】

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儲蓄保屬長綫投資

不少網民都有類似經歷，有網民分享所買的儲蓄保需要供5年，現時只是第2年，還要10年才算打平。不過，有不少網民就建議「早cut早着」，否則之後只會愈來愈後悔。另有網民分享，妻子到銀行開戶時被職員游說買儲蓄保，供款額逾10萬元，但要10年才可回本，14年先賺到數千元，該網民得知後就立刻取消。

另外，亦有網民指出，投資需要分散風險，而儲蓄保屬長綫投資，佔整體投資的10%至20%即可。假如由畢業開始放10萬元，待40年後退休之用，會較為有幫助。

責任編輯：曹佩鈞

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