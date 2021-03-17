熱血醫療劇登陸Netflix 《紐約新醫革命》好好關懷病人

▲ Netflix美劇《紐約新醫革命》

相信不少觀眾都是因為 《紐約新醫革命》（New Amsterdam）首兩季近期在Netflix上架，才發現這齣在美國已播至第3季的醫療劇。改編自全美歷史最悠久的公立醫院前醫療主任的回憶錄，主角推動以病人為本的醫療改革，帶來一個又一個熱血感人的故事。這類回顧基本的醫療劇，在亂世中，特別療癒人心。

▲ 主角Max的人物設計以美全最老牌公立醫院Bellevue Hospital前醫療主任Eric Manheimer為藍本。

《紐約新醫革命》是美國NBC電視台2018年推出的秋季劇集，首季共22集，第2季也有18集。明珠台曾播出，當時中譯名為《醫者仁心》。

▲ 此劇節奏明快，不少醫院個案取材自真人真事。

沒有複雜的情性關係，沒有萬人迷醫生或天才怪醫，也不以白色巨塔內政治鬥爭為重點，此齣醫療劇強調的是medical care中的care，主角Dr. Max Goodwin（Ryan Eggold飾演）是紐約老牌公立醫院New Amsterdam的新任醫療主任。他的口頭禪是「How can I help ?」。

▲ 首季着重Max如何面對改革醫院、治癌及挽救婚姻的巨大挑戰。

作為主管，Max不擺出高高在上姿態。上班首天，他就暗地裡聆聽基層員工心聲，然後用西班牙語向護理師和清潔員工保證會定期開會聽他們的意見，改善待遇。

▲ 新任醫療主任Dr. Max Goodwin一方面是腫瘤科主管Dr. Helen Sharpe的上司，同時也是她的病人。

去掉官僚聽取下屬意見

跟各科醫生召開員工大會時，Max懇切地問可為他們做些甚麼，好讓大家可以安心為病人服務。然後，他宣布即時炒掉所有心臟外科醫生，皆因他們把金錢置於治療之上。同時，他又答應為其他長期人手不足的部門增聘醫生。

「我們都以為這個系統太過龐大，無法改變。但其實我們就是系統，我們需要改變。所以儘管說出你們的需求，我不在乎資金是否足夠，不在乎董事局是否拒絕。」Max的豪情壯語令觀眾難忘。

▲ Max作為醫療主任，以病人為本，但院長則強調要減低營運成本為先。

Max不停穿梭不同部門了解前綫醫護和病人的互動情況，但原來忘我的工作態度，已令他跟懷孕的妻子婚姻亮起紅燈，而即將為人父的他甫接手改革醫院的任務，就要對抗正在侵害其身體的鱗狀細胞癌。

此部由David Schulner創作的劇集，改編自Eric Manheimer出版的回憶錄《Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital》，Bellevue作為紐約的公立醫院，早在17世紀時建立，接收的病人上至權貴下至沒有醫療保險的流浪漢。Manheimer醫生在1997年至2012年期間擔任該醫院主管推行改革，而他也在任內患癌，可見男主角的人設，某程度上就是以他為藍本。

▲ 劇中醫生有不同膚色種族背景，反映紐約的多元化。

取材自真人真事

話說Manheimer醫生當年常會隨身帶着筆記簿紀錄在醫院的所見所聞，最後他選來12個最難忘的病人個案輯錄成書。此劇首季中的病人個案，不少都是取材自真實事件，部分涉及非法移民、露宿者等社會邊緣人。沒有很多驚心的手術場面，反而多談及備受忽略的精神健康。

此劇另一特點是演員包含不同種族膚色，劇中更有侏儒醫生，也有主要角色組成了同志家庭，合乎荷里活近年強調的多元化價值取向。

力求三贏

筆者欣賞的，是Max作為主管總會力求醫院、員工及病人三贏的取向。

其中一集，他找出那些因為工作性質過時而被投閒置散的基層員工，為他們重新分配到去新發展的醫務中心，令舊有員工可在新崗位發揮所長，務求不用裁員又能善用現有人力資源。另一集，他發問卷後得悉不少前綫醫護人員長期缺乏睡眠，跟上下班要多次轉車有關後，隨即提出增設免費穿梭巴士服務，皆因他明白到醫護人員要有足夠時間休息，才能好好服務病人。

誠然，在戲劇世界強調理想主義很容易，因為現實裡的問題往往複雜得多。但今時今日，醫療劇能夠不嘩眾取寵，重提以病人為本的精神，強調聆聽和關懷，確是相當難得。

撰文：胡慧雯