系出「名門」　資歷一籮筐　Catherine Wood「契媽」唔簡單

相信提起「契媽」Catherine Wood，相信大家都不會陌生，她所主理的主動型ETF，尤其是旗艦ARKK，更是不少年輕一代投資者的「信仰型」基金。

她管理的主動型ETF，以投資高新科技為主題，受2020年疫情所催化，基金價格以倍數上升，所以完全具備吸睛及吸金的原素，亦可以理解年輕投資者為何視若神明。

80年代出道 基本功穩健

不是想歌頌她的豐功偉績，其實如果細心翻查她的履歷，就會明白「羅馬不是一天建成」的道理。

「契媽」於2014年入主ARK Invest。之前在美國其中一家最大的資產管理公司聯博（AB）擔任環球主題策略的投資總監長達12年。而她早在80年代出道，於不同公司服務，資歷涵蓋經濟師、分析員、基金經理等。

【點解基金要封盤 好定唔好？按此】

可以說，她的一身好武功，系出名門。基本功亦相當穩健。希望大家一在投資前，除了睇過往回報，亦多做管理團隊的功課。

筆者相信，ARK的崛起，必定會為資產管理行業帶來正面的衝擊，希望不久將來，在亞洲又或者是大中華區，可以見到如「契媽」般的標誌人物。

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