▲ 中資金融股收息增長組合 波動市中有咩選擇？

市況近來處於波動格局，而維持組合內的攻守平衡對財富增值甚為重要。去年新冠肺炎疫情爆發，外國監管部門為審慎起見，要求本地外資銀行股取消派息及停止進行回購，例如滙豐暫停派息，令不少投資者大為失望。但中資金融股卻未受影響，具備定期股息分派及表現穩定的元素，對投資組合的穩定性亦有一定幫助。

若希望建構穩定、有息收，又兼具中資概念的投資組合，投資者可考慮在組合中加入中資金融股。以下4隻中資金融股基礎穩健，而且均會向股東派發股息，是穩健收息的中資金融股例子。

中國銀行 （03988）

中行乃四大國有銀行之一，該股自2006年6月上市至今，每年也能夠保持穩定派息，現時的股息率亦高達7厘，能為資產組合提供穩定收益。同時，中行的52周股價高低波幅介乎2.33元至3.02元之間，波動性相對較低。

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招商銀行 （03968）

以股價表現來看，招行屬內銀板塊中的強勢股，集團積極聚焦零售業務發展，特別是近年於私人銀行業務持續增長，投資者宜對其中長綫發展保持關注。

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中國平安 （02318）

科技板塊近期因美國10年期債息抽高而出現急速調整，但屬於金融板塊的平保因長期保持「金融+科技」的發展策略，特別是分散投資於多隻獨角獸上，股價相對新經濟板塊具有抗跌力，未來可因內地保險市場發展向好而受惠。

另外，集團在內地醫療服務的擴展亦受到關注。集團旗下的「平安六福保險產品計劃」涵蓋多種嚴重疾病，首創的「智能預賠」服務亦可為投保人分擔經濟壓力，發展範疇多元化。

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新華保險 （01336）

外界憧憬本年保險市場可因民眾在疫後更為重視對個人保障而具復甦反彈潛力，新華保險首兩個月累計原保險保費收入為440.90億人民幣，按年升11.50%。而在股息分發方面，該股自2011年上市至今，每年的派息均有增加，現時的股息率亦達5厘，可謂增長與收息兼備。

責任編輯：梁宇碩

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