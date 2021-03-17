▲ 交通補貼上限增至500元 交通費幾多先可以享盡補貼？

公共交通補貼計劃將延長半年至今年年底，另外，由下月開始，補貼上限將由400元提高至500元。與此同時，多間巴士公司加價，增幅由8.5%至12%。面對經濟衰退、失業率屢創新高，打工仔當然要慳得就慳。交通補貼上限提升至500元，打工仔又受惠幾多？交通費幾高先可以享盡500元補貼？

【4巴士公司下月4日起加價 交通補貼上限增至500元：按此】

交通費幾高才能享盡補貼？

受疫情影響，政府去年把交通補貼的門檻由400元下調至200元，政府就市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，有關措施將延長至今年12月底。而由4月1日至12月31日期間，每月補貼上限暫時由400元提高至500元。

(交通開支 - 門檻) * 1/3（補貼比率）＝補貼金額

根據以下方法計算，即在4月開始，市民每月交通開支達1,700元，才可享盡500元的補貼上限。

(交通開支 - 200元) * 1/3＝500元（補貼上限） 交通開支＝1,700元

打工仔需跨區工作或最受惠

一般打工仔的交通費或較少機會高達1,700元，不過若打工仔居於離島區，需要乘船跨區上班，每月交通費用或會高達逾1,000元。

假設有打工仔居於南丫島，每月購買南丫島來回中環的渡輪月票，費用為685元，並另需跨區至九龍或新界區上班，另購買780元的九巴月票，該月交通開支便高達1,465元。有關開支雖未及1,700元之高，但基於原定上限為400元，該名打工仔已享盡400元的交通補貼，當將來補貼上限提高至500元，該名打工仔可望獲取更多補貼。

假設打工仔居於南丫島，並於九龍或新界工作： 南丫島來回中環的渡輪月票：685元 九巴月票：780元 每月交通開支：1,465元 補貼金額＝(1,465元 - 200元) * 1/3 ＝421元 由於已達現時補貼上限400元，該名打工仔現時只能獲400元補貼。 由4月1日至12月31日期間，每月補貼上限提高至500元後，該名打工仔可享有421元補貼。

假設有打工仔居於愉景灣，每月購買愉景灣來回中環的渡輪優惠套票A，費用為1,310元，並另需跨區至九龍或新界區上班，另購買780元的九巴月票，該月交通開支便高達2,090元，就能享盡500元補貼。

假設打工仔居於愉景灣，並於九龍或新界工作： 愉景灣來回中環的渡輪優惠套票：1,310元 九巴月票：780元 每月交通開支：2,090元 補貼金額＝(2,090元 - 200元) * 1/3＝630元 由於已達現時補貼上限400元，該名打工仔現時只能獲400元補貼。 由4月1日至12月31日期間，每月補貼上限提高至500元後，該名打工仔可享有500元上限的補貼。

責任編輯：李瑩

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