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惠康救世口罩優惠　3DMASK V1 $99/盒

精明消費 09:00 2021/03/18

分享：

第五波新冠肺炎疫情疑似又來到，口罩成為必須品，惠康推出優惠，救世口罩SAVEWO 3DMASK V1一盒30個只需要99元，平均每個價錢為3.3元。另外，亦有救世立體兒童口罩，一盒三種顔色，149元一盒（30件）搶先登場！

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！  

欄名 : 消費錦囊

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