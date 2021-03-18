惠康救世口罩優惠 3DMASK V1 $99/盒 精明消費 09:00 2021/03/18 分享： 第五波新冠肺炎疫情疑似又來到，口罩成為必須品，惠康推出優惠，救世口罩SAVEWO 3DMASK V1一盒30個只需要99元，平均每個價錢為3.3元。另外，亦有救世立體兒童口罩，一盒三種顔色，149元一盒（30件）搶先登場！ 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 東海堂限時優惠 $99買雜莓乳酪流心蛋糕 2021/03/17 東海堂限時優惠 $99買雜莓乳酪流心蛋糕 7-11買熱狗／熱捲餅 送魔爪碳酸能量飲品 2021/03/17 7-11買熱狗／熱捲餅 送魔爪碳酸能量飲品 3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕 2021/03/16 3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕 稻香推飲食優惠 $1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168 2021/03/16 稻香推飲食優惠 $1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168 更改婚禮安排有機會反遭索償 疫情下喜事添煩 準新人可以點做？ 2021/03/15 更改婚禮安排有機會反遭索償 疫情下喜事添煩 準新人可以點做？ 著數優惠 3D 香港 口罩 惠康