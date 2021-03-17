▲ 【退休規劃】金融機構高層擁逾550萬元資產 冀50歲前退休要點做？

先確立孩子財政獨立年齡

處理完父母的資產規劃問題，我便將重心轉回Clayton夫婦及未來家庭成員身上，他們預算孩子今年出生，不知該如何準備養育及教育基金。相比退休規劃，養兒育女的資金較容易預算，因需要照顧的時間有期限，我在講授「富足家庭認證導師」課程時，都會問家長學員打算照顧孩子到甚麼年紀。一般而言，家長會讓孩子完成大學教育，但剛畢業還未有經濟基礎，又或是會多讀一兩年完成碩士才工作，所以我會建議家長需要照顧孩子到25歲。

假如Clayton 50歲退休，他還有13年時間可獲取工作入息，這段時間便應為孩子的生活做好安排，並儲蓄到足夠讓孩子成長到25歲的教養支出，即是多少呢？

今天400萬元肯定不足，我認為需要600萬元至800萬元，視乎家長花費多少在教育方面。最大支出主要是在孩子18歲後的大學支出，按此推算，未來13年，Clayton每月需要儲蓄約2.9萬元至3.9萬元。我的假設年度化回報是4厘，為何不進取些呢？因為儲蓄期只是中綫，加上孩子需要的支出確定性較高，不可以有太大價值波動。

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扣除這筆支出後，每月的盈餘便應該為退休而儲蓄，同樣以13年為期限，餘數能夠製造的財富，估計約1,660萬元到1,868萬元，還有其他資金包括退休金計劃權益及現有200萬元儲蓄扣除應急周轉資金後，餘數作長綫投資的回報總值，相信到時能坐擁約2,000萬元，我以審慎假設回報率來計算，相信達標機會亦較高，處理了孩子需要及減少父母收入問題後，估計Clayton會有2000多萬元資產及自住物業，我相信他們50歲退休不是夢。

宜購醫保作保障

不過，有兩項因素將影響他們的期望生活，首先便是他們現時只有團體醫療計劃保障，將來退休後將會失去，所以應該趁現時身體健康安排好適當的醫療計劃。依Clayton的收入來看，他應該考慮市場上提供的全面醫療保障計劃，保費較高但較安心。他們亦可以透過選擇較高自付額的計劃來降低每年保費，而且兩人打算要孩子，有些高端醫療計劃亦會保障懷孕相關的疾病，但是有等候期要求，所以愈早購買將會得到的保障亦愈多，可按個人需要選擇適當計劃。

至於應否為父母購買醫保，雖然年紀大保費一定貴，但沒有任何醫保保障的風險實在難以承擔。因為一次意外或疾病的支出可以數十萬元計算，而年紀愈大發生意外或疾病的機會愈高，Clayton可以考慮購買自願醫保給父母，除了可安心之外，也可享有保費扣稅好處，幫補負擔。

另一個要注意問題是，如何運用時間，特別是50歲還是很有活力的階段，時間多而沒有安排活動的話，容易令情緒受影響，生活必然受衝擊。

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【原文刊於第696期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。