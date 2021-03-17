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【退休規劃】金融機構高層擁逾550萬元資產　冀50歲前退休要點做？

博客 19:27 2021/03/17

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【退休規劃】金融機構高層擁逾550萬元資產　冀50歲前退休要點做？

談起退休，如果對一位接近40歲的已婚人士來說，或許正要籌備；但若果目標是在50歲前退休，那麼便要及早準備。現年37歲已婚的Clayton，任職金融機構內部管理層，理財目標是提早退休。計劃要生一名孩子，同時須供養父母及家人，這樣的情況下，應該如何投資才可以達到50歲前退休的目標？

【背景】

  • 年齡：37歲
  • 職業：金融機構內部管理層
  • 家庭：已婚（太太32歲）

【現有資產】

  • 港元存款：200萬元
  • 強積金累算權益：40萬元
  • 股票：20萬元
  • 自住物業：900萬元（按揭尚欠592萬元）

資產總值：568萬元

【每月收支】

收入

  • 每月家庭平均收入：22.5萬元
  • 租金收入：1.7萬元

開支

  • 家庭及個人開支：5.2萬元
  • 按揭：2.3萬元
  • 父母家用：2.5萬元
  • 強積金供款：3,000元

【每月結餘】

  • 盈餘：12.1萬元

Clayton夫婦二人皆從事金融機構內部工作，希望今年能夠生育一名孩子，按理說他們的收入高而且穩定，在金錢上應沒有任何問題。然而，雙方都要照顧家庭，特別是Clayton父母已退休沒有收入，而且還有一位身體不適而且沒有儲蓄及工作能力的親人，因此他擔心再多一名家庭成員的話，會否令家庭財政出現問題。事實上，沒有收入既不代表沒有積蓄，也不代表一定要他們照顧，所以先了解雙方父母及親人的財政狀況。

Clayton父母共擁有兩個物業，一個自住及一個收租，收租物業市值1,300萬元，以租金收益率2.5厘計算，每月收入約有2.7萬，未計交稅及其他支出，加上他們給予家用後，每月帳面有4萬元生活費，很不錯。不過，他最擔心的是，目前足夠，但估計將來因家人健康狀況而令到支出持續增加，到時恐防會增加他們的負擔。

【52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？：按此

投資物業目的是期望增值

我給他的提議是，要令父母明白如何能夠更明智地運用手上資產。以收益率計算，物業租金收入並不是上選，而且維持資產質素的維修保養成本亦不輕，再加上收入也存在不確定性，所以要清楚投資物業的最主要目標應該是期望增值，製造現金流只是附帶好處，但吸引性有限。如果不希望將來再增加負擔，其中一種方案是將收租物業套現來購買收益組合，當中可選擇的資產包括年金、派息保單、派息股票、派息基金及其他可製造合理收益的資產等。

自住物業可以申請安老按揭來產生退休入息。現時自住物業市值1,000萬元，利用安老按揭計算機估算，假如是15年計劃，每月能製造2.8萬元收入，如1,300萬元資產的回報率能提升到3.5厘，每月收入便有近3.8萬元，兩樣資產能夠製造共約6.6萬元收入。相比現時的4萬元收入，不單多出約65%，而收益不確定性卻大大降低，何樂而不為？

當然是否執行計劃，視乎當事人可否改變既有而不一定正確的思維，我鼓勵Clayton和父母多討論，尤其是為了需要長期照顧的親人將來打算，更加需要確保資產派發收益的持續性。此外，父母年紀也大，也應該多注意是否仍然有能力管理資產，是否應該在組合中加入更多被動收入的資產，減少不確定性便可以減少憂慮。

如何準備子女的養育及教育基金？請按【下一頁

 

【原文刊於第696期《iMoney》（收費文章）】

 

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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