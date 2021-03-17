【MPF】晨星基金獎出爐　中銀保誠我的強積金膺最佳強積金計劃

▲ 【MPF】晨星基金獎出爐 中銀保誠我的強積金獲最佳強積金計劃獎

投資研究機構晨星（Morningstar）（亞洲）公佈2021最佳基金獎（香港）得獎名單，今年最佳強積金計劃獎由中銀國際英國保誠信託有限公司—我的強積金計劃獲得。

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晨星最佳基金獎（Morningstar Fund Awards）旨在表彰同類型基金中，不論是當年度還是更長期間，都能夠為投資者創造最高價值之基金。

今年獲得最佳強積金計劃獎的是中銀國際英國保誠信託有限公司—我的強積金計劃，最後三強包括安聯強積金計劃及富達退休集成信託。

根據晨星數據，截至3月15日，我的強積金計劃下的股票基金，年初至今的回報以我的環球股票基金的表現最佳，達6.4%；一年、三年及五年回報則以我的中國股票基金表現最好，分別高達73.2%、16.92%及22.75%。

中銀國際英國保誠信託有限公司 - 我的強積金計劃 股票基金 年初至今 一年 三年 五年 我的環球股票基金 6.40% 49.05% 4.64% 8.79% 我的亞洲股票基金 4.07% 46.06% 7.35% 13.48% 我的中國股票基金 4.37% 73.2% 16.92% 22.75% 我的香港股票基金 3.27% 39.52% 5.17% 13.94% 我的香港追蹤指數基金 6.12% 22.27% 1.79% 10.74% 資料來源：晨星；截至3月15日

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晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙表示，2020市場表現突出，環球市場估值反映了投資者對今年全球經濟強勁復甦愈趨樂觀，加上投資者風險偏向增加，因此需要注意昂貴資產估值及市場向下的風險。

2021晨星最佳基金獎（香港）得獎名單如下：

基金組別 得獎基金 環球股票 富達環球焦點基金 - A類別股份 - 美元 亞太區股票 銘基亞洲（日本除外）股息基金A Acc（美元） 大中華股票 JPM大中華（美元）－A股（累計） 香港股票 宏利環球基金 – 巨龍增⻑基金（港元）類別 亞洲債券 施羅德環球基金系列亞幣債券 - 美元A類別累積單位 基金公司組別 得獎基金公司 股票 銘基亞洲 固定收益 資本集團 最佳強積金計劃 得獎公司 最佳強積金計劃獎 中銀國際英國保誠信託有限公司 - 我的強積金計劃

責任編輯：李瑩

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