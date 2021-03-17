【MPF】晨星基金獎出爐　中銀保誠我的強積金膺最佳強積金計劃

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投資研究機構晨星（Morningstar）（亞洲）公佈2021最佳基金獎（香港）得獎名單，今年最佳強積金計劃獎由中銀國際英國保誠信託有限公司—我的強積金計劃獲得。
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晨星最佳基金獎（Morningstar Fund Awards）旨在表彰同類型基金中，不論是當年度還是更長期間，都能夠為投資者創造最高價值之基金。
今年獲得最佳強積金計劃獎的是中銀國際英國保誠信託有限公司—我的強積金計劃，最後三強包括安聯強積金計劃及富達退休集成信託。
根據晨星數據，截至3月15日，我的強積金計劃下的股票基金，年初至今的回報以我的環球股票基金的表現最佳，達6.4%；一年、三年及五年回報則以我的中國股票基金表現最好，分別高達73.2%、16.92%及22.75%。
|中銀國際英國保誠信託有限公司 - 我的強積金計劃
|股票基金
|年初至今
|一年
|三年
|五年
|我的環球股票基金
|6.40%
|49.05%
|4.64%
|8.79%
|我的亞洲股票基金
|4.07%
|46.06%
|7.35%
|13.48%
|我的中國股票基金
|4.37%
|73.2%
|16.92%
|22.75%
|我的香港股票基金
|3.27%
|39.52%
|5.17%
|13.94%
|我的香港追蹤指數基金
|6.12%
|22.27%
|1.79%
|10.74%
|資料來源：晨星；截至3月15日
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晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙表示，2020市場表現突出，環球市場估值反映了投資者對今年全球經濟強勁復甦愈趨樂觀，加上投資者風險偏向增加，因此需要注意昂貴資產估值及市場向下的風險。
2021晨星最佳基金獎（香港）得獎名單如下：
|基金組別
|得獎基金
|環球股票
|富達環球焦點基金 - A類別股份 - 美元
|亞太區股票
|銘基亞洲（日本除外）股息基金A Acc（美元）
|大中華股票
|JPM大中華（美元）－A股（累計）
|香港股票
|宏利環球基金 – 巨龍增⻑基金（港元）類別
|亞洲債券
|施羅德環球基金系列亞幣債券 - 美元A類別累積單位
|基金公司組別
|得獎基金公司
|股票
|銘基亞洲
|固定收益
|資本集團
|最佳強積金計劃
|得獎公司
|最佳強積金計劃獎
|中銀國際英國保誠信託有限公司 - 我的強積金計劃
責任編輯：李瑩
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欄名 : MPF理財