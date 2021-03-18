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買一送一大放送：GODIVA黑巧克力奶昔、Pacific Coffee福岡抹茶特飲

精明消費 07:00 2021/03/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. GODIVA：黑巧克力奶昔買一送一

由即日起至3月21日，每天下午3時起，於香港GODIVA專門店（新都會廣場、機場及免稅店除外）黑巧克力奶昔，可享買一送一優惠。限售100套，售完即止。

優惠不得與GODIVA VIP優惠及生日折扣同時使用。

分店一覽

2. Pacific Coffee：福岡抹茶特飲買一送一

由即日起至3月23日，於全綫Pacific Coffee分店（各醫院、亞洲國際博覽館、機場、山頂及滙豐銀行總行大廈28樓分店除外）購買福岡抹茶特飲，享買一送一優惠。

需要注意的是，結帳時需要出示手機，顯示「已讚好」Pacific Coffee Facebook帳戶以享用優惠。優惠及獲贈飲品只適用於黑糖福岡抹茶咖啡／黑糖福岡抹茶咖啡其樂冰；所獲贈的飲品必須在同一交易內換領。每位顧客每次最多限購買3杯飲品，不可與咖啡券、電子咖啡券、或其他優惠同時使用。此優惠不適用於外賣遞送服務，數量有限，售完即止。

優惠詳情

3. 日本城：買$300禮券送$30現金優惠券

現時於日本城買禮券滿300元，即送2張15元現金優惠券。現金優惠券於2021年3月22日至3月28日期間，惠顧滿80元即可使用（不適用於購買任何禮券、現金券、美食券、食品、飲品、藥品、保健食品及易購點內之大型電器）。禮券數量有限，售完即止。

另外，JFUN會員購買電子版禮券滿300元，即送30元電子現金優惠券以及5元電子現金券。5元電子現金券適用於2021年3月22日至3月28日惠顧即可使用（不適用於購買任何禮券、現金券、美食券、食品、飲品、藥品、 保健食品及易購點內之大型電器）。

條款及細則

 

撰文︰hket小編

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