買股收息用邊間行好？　銀行券商港股代收股息收費大比拼

現時正值港股業績期，上市公司在公布財務表現之餘，亦會宣布會否派息，穩健型而且手頭上有充裕資金的投資者，一般會希望買收息股收息。如果投資者將股票存於銀行或券商，股份派息就有機會要付代收股息費用，而各券商及銀行的代收股息費用均有不同，作為精明的投資者當然要比較一下，以避免出現賺息蝕手續費的風險。

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上圖選取了部分券商代收港股股息的費用來作比較，可見收費介乎股息總額之0.2%至0.5%，最低收費介乎15元至30元。當中，以富途證券及盈立證券收取的股息總額佔比最低，但同時其最低收費亦是最高。

投資者可以了解自己的需要選擇券商，如果買入一家上市公司股份較多的話，選用富途證券及盈立證券等股息總額佔比較低的券商似乎會較划算。但如果只是「一手黨」，選用最低收費僅為15元的致富證券則較適合。

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上圖則比較部分本地銀行的港股代收股息費用，可以看到多間銀行的收費事實上大同小異，都是收取股息總額之0.5%，最低收費均是30元，只是最高收費略有不同，介乎2,000元至2,500元。

責任編輯：鄭樂怡

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