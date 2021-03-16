【ESG】投資也可以救地球？ESG基金有哪些投資主題？

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【綠色金融】兩會投資貼士 綠色金融數字經濟具潛力
ESG投資主題備受市場關注，主打ESG概念投資產品相繼出爐。零售投資者現時在綠色債券、ESG交易所買賣基金（ETF）的選擇不多，惟亦有為數不少的ESG基金已獲證監會認可，並有相當亮眼的表現。投資者有意把握ESG投資熱潮，不妨先了解本港ESG基金所涵蓋的主題。
【ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%？：按此】
環境、社會及公司治理（ESG）涵蓋企業在ESG三方面的各種議題，包括環境保護、勞工權益及企業的商業道德等。根據證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，目前獲認可的基金主要集中在環境方面的投資主題，包括環境保護、能源、應對氣候變化及水資源等。若基金為主動型基金，基金公司會按相應的投資主題，投資相關範疇。
【能源氣候變化基金 邊隻基金一年回報達171%？：按此】
ESG基金可劃分7大主題
工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐（Jonathan）在本網節目《工銀亞洲特約：ET財智TALK》分享，ESG主題基金可劃分為7大主題，包括綠色債券、環境保護、氣候變化、再生能源、水資源、食物安全及未來交通和智慧城市。
近年流入綠色債券的資金愈來愈多，零售投資較難直接投資綠色債券，亦可從投資綠色債券基金入手。以滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券為例，該基金投資時，會考慮企業發行的債券時會考慮其碳排放強度，亦會投資在綠色債券，同時也不會投資從事煙草生產及相關業務的公司。
新能源為近年大熱的投資主題，以貝萊德全球基金可持續能源基金為例，該基金屬主動型投資，截至2021年2月26日，基金的10大持股中，有8間企業是與能源相關，持股比重佔最多是意大利國家電力公司（ENEL SPA），其餘則是美國、法國及德國等的能源企業。
要考慮投資回報外，投資者亦可因應看好或關心的議題，挑選相應的基金投資。
|投資主題
|部分相關基金＊
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|＊列舉部分獲證監會認可ESG的基金資料
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資