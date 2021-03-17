迪士尼多人同行門票低至7折　Rasonic盤點清貨電器低至半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 迪士尼：多人同行門票低至7折

又有港人優惠啦！現凡購買迪士尼「奇妙同慶」團票優惠，並於即日起至6月30日期間入園，即可以優惠價購買門票。

需要注意的是，因疫情關係，樂園現正實施人數管制。所有賓客須在到訪樂園前預先到官方網頁預約到訪日子。

購票網站及優惠詳情

2. Rasonic：盤點清貨電器低至半價

由即日起至3月21日，Rasonic樂信牌專賣店舉行盤點清貨大特賣，店舖產品優惠低至半價。另外，其他特價貨品包括抽濕機、浴室寶、電風扇及廚房電器等產品eShop同步發售。

需要注意，產品設限購數目，所有限量優惠產品，售完即止。

地址：調景嶺彩明街1號彩明商場2樓259-260號舖

電話：3422 8728

網店

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3. 英記茶莊：全綫普洱8折

由即日起至3月28日，於英記茶莊門市購買精選普洱茶葉，可享8折優惠。數量有限，售完即止。

精選普洱茶葉優惠：

特級雲南普洱（150克包裝）優惠價：44元（原價55元）

頂級雲南普洱（150克包裝）優惠價：56元（原價70元）

雲南普洱餅（2015年熟餅）優惠價：352元（原價440元）

遠年普洱餅（2014年熟餅）優惠價：600元（原價750元）

特級珍藏餅（15年青餅）優惠價：2,880元（原價3,600元）

分店一覽

撰文︰hket小編

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