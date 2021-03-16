友邦新自願醫保享全球免找數

社會對醫療保障的重視程度日漸提升，友邦保險（AIA）推出自願醫保尊裕計劃，讓投保人可在亞洲地區享有終生保證續保的領先醫療保障，並可享有專屬個人支援。

該計劃的醫療保障的終身保障限額及每年保障限額分別高達5,000萬元及1,000萬元，並會向客戶提供全面保障非手術癌症治療。集團旗下的「友支援」提供一系列醫療支援，包括可於不同國家（亞洲、北美、歐洲）的指定醫院享用出院免找數服務及透過個人療程管理服務，於住院期間及出院後取得專屬個人支援，計劃針對性地為中風及癌症患者提供援助。

客戶投保AIA自願醫保尊裕計劃後，可就不設分項賠償限額的保障申請主要醫療開支的全數賠償，並可享半私家房或標準私家房（視乎住院地區）級別住院保障、非手術癌症治療全面保障、住院及出院後的延伸護理服務。如未曾支付賠償，計劃會提供無索償折扣，高達15%保費折扣。

有關計劃是自願醫保計劃下的認可產品，投保人可藉此申請作年度應課稅收入的稅務扣減，若客戶選擇加入「AIA Vitality健康程式」成為會員更可享額外首年保費9折優惠。

責任編輯︰梁宇碩

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