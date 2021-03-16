【虛擬銀行】虛銀eDDA戰　邊間虛銀支援最多銀行eDDA服務呢？

▲ 【虛擬銀行】虛銀e-DDA戰 邊間虛銀支援最多銀行e-DDA服務呢？

邊間傳統銀行最唔受虛銀歡迎呢？

咁邊間銀行最唔受一眾虛銀歡迎呢？睇番上面個表，排名最低嘅呢就係工商、大新同埋花旗，各自都只有一間虛銀支援eDDA服務。

呢個都有少少有趣的，MOX同ZA本身都有連接大新，不過最近就將佢首先裁走咗；工商本身就係Fusion股東，𠵱家就剩係得番親生仔可以用喇；而花旗就仲得意，佢係無被MOX、WeLab同ZA分手的，因為本來就無on list嘛！

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點解無連接呢？花旗都相當多人用嗰喎。江湖傳聞就係用eDDA連接花旗係一件相當麻煩嘅事，因為聽聞佢database入面個名同大家身份證係唔多對的，例如無啦啦多咗個Mr／Ms，或者Chan Siu Ming Peter就唔知點解剩係入咗Peter Chan等等，我都唔知有幾真，或者要等高層們自己出嚟回應喇。

但係其實工商、大新同埋花旗都唔係最衰，我就數到表上面有3間都唔難喺街邊見到嘅傳統銀行係完全無on list嘅！

中信國際、工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、創興銀行、南洋商業、大新銀行、大眾銀行、恒生銀行、招商永隆、星展銀行、東亞銀行、渣打銀行、集友銀行、滙豐銀行、花旗銀行

仲有邊3間剩呢？

答案就係上海商業、華僑永亨同富邦銀行喇！後者都好容易明啦，分行都無幾多間，用嘅人又少，成本考慮之下都合情合理嘅。

上商就都有唔少分行，而ZA就本來有連接上商嘅，不過最近都say咗goodbye喇，細銀行都咁有志氣，唔錯吖！

至於永亨，我都唔太識comment，或者客量比永隆創興仲要少所以無虛銀對佢有興趣？定係純綷巧合呢，呢個就留畀大家一齊諗吓喇。

一點點預測

我諗虛銀喺坐擁龐大存款而苦無出路嘅情況下，佢哋都唔會太介意存款自然流失些少嘅風險。嘅然「拉錢」行唔通，唯有努力做好「推錢」呢個動作，諗吓點樣可以喺FPS Addressing上面將自己轉做default bank仲好啦。

又或者再退後一步諗，一眾虛銀到底係咪一定需要成為大家嘅main bank先搵到錢呢？其實都真係未必的，我估香港無幾多人攞大新上商永隆永亨做main bank，佢哋喺pre-FPS同post-FPS era都仲好好哋生存緊，所以話做細行is no shame的，努力做好product先係生存之道吧。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (114) — 虛銀 e-DDA 戰，邊間傳統銀行最無朋友呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。