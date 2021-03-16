【虛擬銀行】虛銀eDDA戰　邊間虛銀支援最多銀行eDDA服務呢？

▲ 【虛擬銀行】虛銀e-DDA戰 邊間虛銀支援最多銀行e-DDA服務呢？

我諗成個2月尾3月頭，銀行界最關心就係一眾虛銀減息／優惠利息存款上限，仲有就係eDDA真係太貴頂唔住，要狠心向傳統銀行說不呢2件事。

今日先講eDDA吧。首先又攞番件舊事嚟講，早喺上年專欄嗰陣已經列過5大原因，力陳eDDA將會係一眾虛銀嘅咽喉之處，如果一眾傳統銀行齊心加價的話，一眾虛銀將會好難好難受。唔記得咗邊5大原因，就快啲去睇番喇！

【存入50萬一年邊間虛銀仍有3,000元利息？ 比較8大虛銀活期存款利率：按此】

講完舊事又講番新事，呢個eDDA戰其實都發酵咗好耐，市場傳出銀行公會虛銀小組召集人Livi已經喺小組會嘈過好多次，不過官大人一路都話呢個係商業決定唔會理亦唔想理，直至上年12月MOX亮出第一劍，然後就輪到2月WeLab同ZA相應跟隨，宣布正式反枱唔玩喇！

邊間虛銀仍然支援最多銀行eDDA服務呢？

咁反枱還反枱，你收得平或者大家係friend咯，咁大家咪繼續好嚟好去咯，咁直到今日2021年3月3號，邊間虛銀支援最多銀行eDDA服務呢？

首先個答案就一定唔係AirStar、PAOB同Ant，因為佢哋到咗今日都無搞eDDA，要入錢哦？一定要喺對手銀行主動送出先得，都幾麻煩的。咁當然我唔會懷疑呢個係商業策略啦，我就係唔想咁方便，就係唔想咁多存款，可唔可以？

咁剩係嗰5間想吸存款嘅銀行又點呢？我月初出咗個投票考吓網友眼光，結果就大家一致認為最鍾意做壞規矩嘅ZA應該勝出，其實佢都做得唔差，總共支援12間銀行，與Fusion一齊平排第2，向後數仲有WeLab（9間）同埋MOX（8間）。

排第二嘅係最後Public Launch嘅Fusion，有12間支援eDDA嘅銀行，排第一名就係虛銀小組召集人Livi，足足有14間咁多（其實都幾多㗎，大家有無信心一口氣隨便講到14間銀行呢？）。

大家睇番Distribution都幾有趣的。首先就係各虛銀取態相當唔一致，除咗中銀同渣打以外，無任何一間銀行係以上5間虛銀都可以連結嘅。而就算最近被ZA同WeLab分手嘅建行，首先亮劍嘅MOX就仲有同建行做朋友的。

不過，大家唔好以為虛銀之間一定好friend，Fusion就一間虛銀都無連接，係好幫得手呀吓！

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (114) — 虛銀 e-DDA 戰，邊間傳統銀行最無朋友呢？】