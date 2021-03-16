上市公司業績期　銀行股應看甚麼財務數據？

港股踏入業績期，各企業都陸續公布業績。前文提到如何計算並分析公司的盈利能力及派息表現。事實上，不同類型企業要留意的財務數據都有不同。以下會介紹分析銀行股的一些財務比率指標。

銀行的傳統盈利來源為淨利息收入，即銀行從融資活動中l由利息差距所獲得的利潤。銀行資金來自一般存款、銀行發出存款證或可換股存款證，以及銀行同業拆借三方面；而其放款途徑主要有私人貸款、按揭貸款及商業融資三方面。

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淨利息收益率（Net Interest Margin, NIM）

淨利息收益率＝（利息收入－利息支出）／生息資產平均餘額

淨利息收益率為銀行對資金運用效率的一個指標，數字愈高，反映銀行獲利能力愈高。然而投資者經常將淨利息收益率與淨息差混淆，相對於淨息差只計算生息資產或負債的資金運用效率，淨利息收益率則可把非生息資產的資金運用影響計算在內。

淨利息收益率算式內的生息資產平均餘額，是將總資產減去現金及固定資產，所以其實是將淨利息收入與生息資產增加速度的比較。若銀行將資金運用至非生息資產處，例如當銀行以借貸或盈利的方式去購買非生息資產時，將會令非生息資產上升而令淨利息收益率下降，由此可得知銀行運用資金的效率。

成本收入比率（Cost-to-income ratio）

成本收入比率＝營運開支／營運收入ｘ100%

成本收入比率反映銀行每一單位的收入需要支出多少成本，比率愈低反映銀行單位收入的成本支出愈低，銀行獲取收入的能力愈強。

股本回報率（Return on equity, ROE）

股本回報率＝年度純利或虧損／股東資金ｘ100%

股本回報率即1元的股東資金可以為企業帶來多少利潤，是用以衡量相對於股本的投資回報，反映公司利用資產淨值產生純利的能力。股本回報率更能反映有形資產較高的公司之盈利能力，因此銀行愛用股本回報率來評定自身表現。

市帳率（Price to Book, P/B）

市帳率＝現時股價／每股帳面值

要評估銀行股估值是便宜或昂貴，業內人士會留意其市帳率，這是由於銀行帳目中的資產或負債大部分為現金，並以歷史成本入帳，因此理應與現值非常接近，很少受客觀環境改變而要重新估值。除非股本回報率很高，否則過高市帳率可能是一種危險的訊號。



【2021年銀行業界10個趨勢（上）：按此】

一級資本比率（Tier 1 capital ratio）

資本充足比率是衡量銀行抵銷呆壞帳能力的指標，比率值愈高反映銀行財政愈穩健，而一級資本充足比率是一間銀行的一級資本對其風險加權資產的比率。

近期已有4間銀行股公布2020年全年業績，包括恒生銀行 （00011） 、滙豐控股 （00005） 、東亞銀行 （00023） 及渣打集團 （02888） ，4間銀行的以上各個指標表現又是如何？

從上圖可見，在淨利息收益率方面，恒生的表現最佳，大幅領先另外三間銀行，而其成本收入比率亦是4間銀行之中最低，反映其能以較少的成本支出，獲取較多的收入。雖然恒生的市帳率是當中最高，但其股本回報率亦較其他同業高。而東亞的一級資本比率表現最好，其次是滙豐。至於中銀香港 （02388） 的業績料在月底公布。

責任編輯：鄭樂怡

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