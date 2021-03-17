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東海堂限時優惠　$99買雜莓乳酪流心蛋糕

精明消費 10:30 2021/03/17

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踏入春天，懶洋洋，下午茶時段不如來一個雜莓乳酪流心Cake！由即日起至3月19日，下午12至4時到東海堂分店即可以優惠價99元購買原價159元的雜莓乳酪流心Cake Little，清新的雜莓配以軟滑的乳酪流心，是下午茶的最佳選擇！

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！  

欄名 : 消費錦囊

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