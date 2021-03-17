東海堂限時優惠 $99買雜莓乳酪流心蛋糕 精明消費 10:30 2021/03/17 分享： 踏入春天，懶洋洋，下午茶時段不如來一個雜莓乳酪流心Cake！由即日起至3月19日，下午12至4時到東海堂分店即可以優惠價99元購買原價159元的雜莓乳酪流心Cake Little，清新的雜莓配以軟滑的乳酪流心，是下午茶的最佳選擇！ 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 7-11買熱狗／熱捲餅 送魔爪碳酸能量飲品 今日 7-11買熱狗／熱捲餅 送魔爪碳酸能量飲品 3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕 2021/03/16 3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕 稻香推飲食優惠 $1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168 2021/03/16 稻香推飲食優惠 $1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168 更改婚禮安排有機會反遭索償 疫情下喜事添煩 準新人可以點做？ 2021/03/15 更改婚禮安排有機會反遭索償 疫情下喜事添煩 準新人可以點做？ 抵唔抵自己計 毋須懷疑人生 消委會：大包裝唔一定平啲！ 2021/03/15 抵唔抵自己計 毋須懷疑人生 消委會：大包裝唔一定平啲！ 著數優惠 付款優惠 積分優惠 零售 乳酪 下午茶