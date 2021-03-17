生小朋友前應採取的5個財務步驟

生小朋友是人生很奇妙的經歷，但撫養孩子對個人財務有重大影響。因此，如你將來可能想要生孩子，請採取以下5個財務步驟進行準備，這可以幫助你在小孩子到來之前獲得穩固的財務基礎。

1. 解決你現有的債務

大多數人都需要處理某種類型的債務，無論是房貸、汽車貸款、信用卡債務，還是學生貸款。這些負債可能會對你的財務狀況和現金消耗產生巨大影響。因此，如果可以的話，請嘗試擺脫債務或盡可能償還更多債務。當然對絕大部分香港人來說想早早還清物業按揭是極難，但起碼應盡早清還其他債務。

如你負債累累，可以使用滾雪球法如將所有債務整合為一個較低息的債務，來使自己步入正軌。

如果可能的話，請不要進行任何不必要的消費。它不僅可以為孩子儲更多錢，而且通常還可以幫助你建立正確的財務基礎。

2. 建立產假基金

在香港雖然有產假，但你仍然應該開始着手產假基金，以備不時之需。因為除了生一個新生命，工作和生活也會發生變化，所以不怕一萬只怕萬一，最好做多些準備。

這筆錢未來可以用來支付你的無薪假，或者是聘請陪月所需的費用，而且不會因為新生命到來而意外地需要使用到家庭應急基金。

3. 開始為大學存錢

對於許多人來說，大學學費是一項重要但極其昂貴的費用。如果你認為將來某個時候想生孩子，你可能現在想開始為其未來儲多一些錢。

在你計劃有小朋友時就準備孩子的教育經費看似太遙不可及，但是盡早開始有好處。因為如果你選擇能提供複利的投資帳戶，則隨着時間的推移，你將更早獲得複息效應的好處，甚至會看到大學基金與你的孩子一起成長。

再者，儲起的錢若用不到在大學上，儲多了錢也只會有益無害。因為你可支持子女未來其他財務需要，好像買樓或結婚等。又或者孩子早早已財務獨立，你更可以將錢轉為自己的退休儲備。

4. 投資退休

當你手頭有多餘的現金時，你可以將其中的一部分用於退休。你現在可能年輕而無憂無慮，但時日眨眼便過。因此，現在就開始為退休儲蓄，能為你的財務預算留些餘地。

大多數專家建議你在準備放棄工作之前，至少要有800萬元的退休金。因此，在有小朋友前應盡早為自己退休開始投資，否則在子女出世後，更多資源都會轉移用在孩子身上，例如尿片、奶粉、日間托兒和其他與子女有關的費用。

請務必記住，你的財務未來也很重要，所以應確保你盡早站穩陣腳，並在仍然有空間前提下為退休做最大的貢獻。此外，如果你不想日後成為子女的負擔，更應為自己退休做好準備。

5. 準備好全面的保障

在年輕時，你未必要想到要為家人或自己提供全面保障，但隨着責任愈來愈重，全面的保險保障，特別是醫療保障就愈見重要。

除了你自己有需要外，你的孩子將需要檢查，牙科保健和其他重要的醫療護理。因此，請務必提前進行與保險相關的研究，並準備在時機成熟時投資於正確的計劃。

人壽和意外保險也是如此。如果你沒有人壽保險單並且認為自己想要孩子，那麼選擇一個適合你的計劃是明智的。你需要為可能發生的情況做好準備，而這兩種類型的保險在你年輕時保費會較低，因此，應趁健康時及早投保，並選擇一些水平保費的計劃，即未來不會加保費的計劃。

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