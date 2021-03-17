7-11買熱狗／熱捲餅 送魔爪碳酸能量飲品 精明消費 09:00 2021/03/17 分享： Tea Time想食得輕盈，7-11推出買熱狗／熱捲餅，送魔爪碳酸能量飲品。3月15日至3月19日，只要到7-eleven買任何自家品牌7-SELECT熱狗／熱捲餅，即送魔爪碳酸能量飲品（355毫升）。yuu會員購買7-SELECT產品可以儲「yuu印花」，儲夠9個印花即多送1件！ 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝ 立即選股，參加抽獎，贏取總值超過HK$10萬獎品！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕 2021/03/16 3・18生日快樂！La Famille送你小蛋糕 稻香推飲食優惠 $1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168 2021/03/16 稻香推飲食優惠 $1乳鴿、澳洲龍蝦伊麵$168 更改婚禮安排有機會反遭索償 疫情下喜事添煩 準新人可以點做？ 2021/03/15 更改婚禮安排有機會反遭索償 疫情下喜事添煩 準新人可以點做？ 抵唔抵自己計 毋須懷疑人生 消委會：大包裝唔一定平啲！ 2021/03/15 抵唔抵自己計 毋須懷疑人生 消委會：大包裝唔一定平啲！ 優品360購物每滿$100 即送$10現金優惠券 2021/03/15 優品360購物每滿$100 即送$10現金優惠券 著數優惠 消費資訊 7－Eleven 熱狗