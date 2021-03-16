KFC買指定早餐送黑白濃滑經典奶茶　百佳指定產品買2送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. KFC：買指定早餐送黑白濃滑經典奶茶

由即日起至3月28日，於KFC惠顧醬燒雞扒早晨全餐或醒晨早餐，即送1罐黑白濃滑經典奶茶及1張黑白濃滑經典奶茶優惠券。

優惠只適用於上午11時前供應，贈品供應以各餐廳之訂定為準。數量有限，送完即止。優惠適用於堂食或外賣自取，不適用於好味速遞及好味速遞自取。 此優惠可與其他推廣優惠或折扣同時使用。

2. 百佳：指定產品買2送1

由即日起至3月18日，百佳推出指定產品買2送1優惠。貨品數量有限，售/送完即止。優惠只適用於香港百佳店舖（EMax九展店舖除外）及百佳網店。優惠只限同價及同系列產品，以貨品單件價格計算。以每張發票計算。

百佳網店

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3. Alipay：指定食肆消費$50即減$10

AlipayHK推出限時一「掃」即賞優惠！3月16日及17日於大家樂、一粥麵、米線陣或Oliver's Super Sandwiches，掃描宣傳刊物上的QR code，即可獲「消費滿$50即減$10」優惠券。禮券數量有限，每位用戶推廣期內只可獲得一張相關禮券。

撰文︰hket小編

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