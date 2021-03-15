▲ 抵唔抵自己計 毋須懷疑人生 消委會：大包裝唔一定平啲！

購物的「傳統智慧」教消費者，大包裝或多件裝一般會較小包裝或單件買划算，但原來好多人一直「相信」的這個說法，已經被顛覆。消委會去年收集4間大型連鎖超市，共12類預先包裝食品的價格資料，包括穀類早餐、新鮮食品及罐頭食品等。調查發現，當中發現部分大包裝的貨品單價不一定較小包裝的便宜。同一品牌、不同味道的貨品即使售價相同，亦會因貨品淨重量或容量的不同，單價可相差近8成。結果有否令你懷疑自己人生？

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是次調查是按各項貨品的淨重量或容量計算每100克或每100毫升的單價，將單價差距較明顯的例子進行分析。

大小包裝的差價高達4成

調查發現20組貨品的大包裝單價較細包裝貴1.3%至42.2%。當中以1款煉奶的單價差異最大，4間超市的450克直立支裝的單價為6.87元及7.31元，而185克支裝的則介乎5.14元至6.76元，該貨品的大支裝單價較細支裝的單價高1.6%至42.2%。

另外，調查亦發現原箱貨品的單價不一定較單件買的貨品便宜。1款每包946毫升的3包裝原味牛奶飲品，其原箱12包的單價為1.79元，較其3包裝的單價1.62元，高出10.5%。

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消委會：超市宜統一單位價格資料

此外，消委會發現，無論是實體超市或是網上超市，不同包裝的同一貨品或會展示不同重量／容量單位，容易令消費者混淆。以4間超市均有售賣的1款全脂淡奶為例，紙盒裝及杯裝均以毫升作展示，但罐裝卻以克標示其淨重量。

因此，消委會建議大型超市可起帶頭示範作用，在價錢牌上提供以統一單位計算的單位價格資料，令消費者較易比較不同貨品或零售店的售價。

責任編輯：曹佩鈞

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