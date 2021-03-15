更改婚禮安排有機會反遭索償　疫情下喜事添煩　準新人可以點做？

正常情況下，籌備婚禮一生人得一次。不過，去年疫情影響下，很多新人在籌備婚禮過程中，可謂「籌備咗幾次」，從攝影、酒席、以至租借禮服、預約司儀和化妝師等，一決定改期，全部都要重新再來過。準新人婚禮一改再改已夠煩，還有一連串因改期而出現的問題要處理。消費者委員會於2020年共接獲233宗涉及婚禮服務的投訴，當中逾半數個案涉及婚宴酒席（122宗），而婚紗攝影服務則佔近3成（69宗）。

在消委會接獲的投訴個案中，包括有新人因疫情反覆而決定取消婚宴，被商戶要求支付14萬元的賠償；亦有投訴人因海外婚禮攝影受阻，要求退回訂金不果；亦有新人因婚宴多次延期，但新娘化妝服務卻只容許改期一次，無法退回訂金。



當中一個個案因疫情取消婚宴須賠償14萬元，投訴人與未婚夫原訂於2020年10月結婚，約年半前訂下A酒樓集團婚宴，並已支付三期訂金合共72,000元。惟去年新冠肺炎疫情爆發，年中更實施禁止晚市堂食措施。投訴人自7月起一直向A酒樓查詢安排，但對方對多次查詢皆沒有回覆。其後有職員聯絡投訴人，表示公司正分階段為受影響顧客安排改期，並將於8月下旬跟進10月之婚宴安排，屆時若決定延期，則可以免費改期一次。如現時要求延期便要付5%行政費，酒水菜單亦按翌年價格計算，並且喪失原本合約內享有的額外優惠。

列單方面取消 遭索賠14萬元

由於疫情反覆，投訴人擔心婚禮未必能如期舉行，加上婚宴牽涉其他服務的安排，故此與未婚夫商量後，決定先取消10月的婚宴。A酒樓要求他們須按合約條款繳付消費總額7成（約14萬元），作為單方面取消的賠償。投訴人對此非常不滿，認為是基於安全考慮才逼不得已取消婚宴，她明白疫情下雙方各有難處，但準新人為婚事奔波之餘更要蒙受損失，要求消委會與A酒樓商議取消婚宴及退款。



經消委會調停後，A酒樓同意協助投訴人辦理取消婚宴手續，亦不需收取額外單方面取消的賠償。投訴人雖然未能取回已付的三期訂金，但為了減低損失亦惟有接納方案。



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婚禮本應是喜慶事，但疫情影響下，一眾新人可謂「貼錢買難受」，消委會表示明白婚禮服務商戶重視合約精神，難單憑不可抗力等因素而對所有受影響顧客安排無條件退款。然而，商戶若能夠因應特殊情況主動與顧客商議較靈活及切合顧客需要的代替方案，既可展現關顧客戶的誠意，亦能提升口碑商譽，達至雙贏。

另一方面，疫情未來仍存變數，消費者如計劃籌備婚宴，在訂立服務合約時，應先與商戶作好溝通，並且留意以下事項 ：

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責任編輯：陳玉蓮

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