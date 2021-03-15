分析企業成績表　如何計算公司盈利能力及派息表現？

現時正值上市公司公布截至去年底業務表現的業績期，業績數據對於我們分析一間企業是值得否投資相當重要。在打開企業的財務報表時，除了營業額及純利等「大數」要留意外，投資者亦可以嘗試利用以下公式計計數，從多方面評估公司的能力。

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盈利能力

要了解一間企業在一定時間內賺取利潤的能力，就要計算其盈利能力。利潤率愈高，盈利能力就愈強。

純利邊際利潤率，簡稱「盈利率」或「邊際利潤」，是用來計算純利與營業額比較的關係。例如邊際利潤是10%，即公司每完成100萬元生意額，便有10萬元的純利收益。由於各行業的平均邊際利潤均不同，因此最好是在同業間比較。

純利邊際利潤率＝純利／營業額ｘ100%

然而，純利邊際利潤率一數包括了企業所有開支，例如稅項去計算，難以反映公司各項目的盈利能力，因此投資者可以計算一下公司的稅前邊際利潤率及經營邊際利潤率。

稅前邊際利潤率＝除稅前經營業務溢利／營業額ｘ100%

經營邊際利潤率＝經營溢利／營業額ｘ100%

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派息表現

對於以收息為首要目標的投資者，公司股息率愈高，回報便愈高。而可以持久派發高息的公司，一般都是收入穩定，中短期又沒有龐大發展計劃的公司，例如公用股、銀行股等，因此市場會特別留意這些公司的派息表現。

要知道公司的派息回報是否吸引，可以透過股息率的往績得知。一般而言，股息率是愈高愈好，但有時股份之所以有高股息率，是因為現價大跌或受大跌市拖累，因此投資者並不需要執意買入高股息率的股份，應以預測股息率作最終的參考，同時根據買入股份時的市況作考慮。

股息率＝每股派息／股份現價ｘ100%

預測股息率＝預測每股派息／股份現價ｘ100%

派息比率是用來衡量上市公司每股派息與每股盈利的比較關係。一般而言，派息比率介乎約30％至50％較為合理，意味股東有股息收之餘，公司亦預留資金作發展用途。如果派息比率高逾70%，反而不利公司長遠發展。

派息比率＝每股派息／每股盈利ｘ100%

責任編輯：鄭樂怡

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