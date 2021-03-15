▲ 調查：四分一青年未來5年擬離港發展 當中逾半視情況考慮回流

青協昨（14日）公布「為香港年輕人才流失作準備」研究報告，調查結果顯示近四分一受訪者打算未來5年到香港以外地方就業，而逾半表示某些情況下會考慮回流香港就業，當中包括本港有更佳發展機會、取得外地永居權和本港政治及社會情況回穩後。

【調查：近3成青年擬移民 當中逾4成料2年內成行：按此】

研究於今年1月16日至2月2日期間，以網上問卷調查形式進行，訪問1135名34歲或以下具學士學位或以上程度的青協會員。結果顯示，有近三成從事四大支柱或五大具潛力產業的受訪者表示，考慮未來5年離港發展。四大支柱產業包括金融服務業、貿易及物流、專業服務及其他工商支援服務業及旅遊業；而五大具潛力產業則包括資訊科技及資訊服務業、創新及科技產業、文化及創意產業、環保產業各檢測及認證業。

工作與生活平衡成海外就業主因

結果發現，在有意離港發展的受訪者中，最多人選擇英國（5.1%），其次為澳紐（3.2%）、其他歐美地區（3%），內地及台灣分別佔2.1%。

至於選擇到外地就業的首3個原因，分別是工作與生活平衡（41.5%）、計劃移民（36.7%）以及社會及政治穩定（34.9%）。

留港發展首重薪酬

雖然有不少受訪者打算離港發展，惟當中只有15.8%青年表示往後一直都在外地就業。當中逾半受訪者表示某些情況下會考慮回流就業，包括如香港有更佳事業發展機會（19.0%）、在外地取得永久居留身分／入籍後（12.6%）、待香港社會及政治較穩定後（10.0%）。

至於吸引受訪者回流或留港工作首3個原因，分別是薪酬吸引（41.6%）、加強保障個人自由（38.1%）及有理想的發展機會（35.8%）。

青年創研庫經濟組成員劉漢耀和范丞羲建議，政府透過經濟貿易辦事處加強與離港年輕人才保持聯繫，讓商界可透過此平台招攬所需人才，聯繫他們回港或以遠程方式就業。同時，政府應推出「海外畢業生企業實習計劃」，鼓勵大學畢業生回港開展事業。

責任編輯：曹佩鈞

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