【美股分析】呢隻增長型科技股　調整時可以買入？

美國一些優質的科技股估值一向都不平，特別是去年3月底大市見低位後，股市不斷創出新高，令科技股的股價不斷急升，直到近月納指下挫，個別科技股再浮現收集機會。

Okta提高身份辨認安全

Okta（美：OKTA）為一家雲身份認證服務公司，其提供的服務可讓用戶通過安全認證一次登錄使用他們所需的所有軟體。另外，也令企業客戶的資訊管理團隊可以簡易地管理員工於不同崗位，或工作流程所需用到應用軟體的存取權。可以預期身份辦認安全性需求在將來會愈來愈高，因為未來的工作及生活相信與雲端及不同的應用程式是密不可分的。

此外，Okta亦能幫助企業將現時的老舊系統或安裝在辦公室的應用程式與其雲端環境整合，令到企業可以提高營運效率。

Okta的重要優勢之一是其中立性，於平台可以兼容不同公司的應用程式。截至2021年1月31日，已整合了超過7,000個雲端、移動和應用程式，以及IT基礎架構供應商的服務。

收入保持4成增長

Okta在3月初剛公布其截至1月31日的第四季業績，收入達2.35億美元，按年升40%。其中訂閱收入為2.25億美元，按年升42%。

GAAP淨虧損為7,580萬美元，較去年同期蝕5,050萬美元，虧損擴大了50%。GAAP每股淨虧損為0.58美元，按年多蝕38.1%。

撇除股權激勵及非經常性項目影響的Non-GAAP淨收入為800萬美元，較去年同期110萬美元顯著上升。經調整每股淨利為0.06美元，對比去年同期每股虧損0.01美元大為改善。

收購Auth0整合市場

為了促進增長，Okta計劃以65億美元收購同業Auth0，代價會用276.21美元定價的公司股票支付。Auth0是公司的主要競爭對手之一，收購可令Okta短期有顯著增長及擴張市佔率。用股票收購可利用目前較高估值優勢，但對於股東來說當然要承受被攤薄的苦果。

另外，收購價被市場認為過高，在2020年7月Auth0集資了1.2億美元，當時估值為19億美元。因此，不足一年用超過3倍的價格收購難免令投資者覺得貴。不過，如果對比很多已上市科技股同期也升了一、兩倍，這樣對比下溢價又並非天價。

高增長趨勢不變

併購是為在現在黃金增長期加快增長，筆者認為是一個明智策略，因為這一、兩年絕對是數碼轉型的黃金時期，很可能奠定未來能夠走多遠，所以最重要是搶佔市場及新客戶，而且Okta在財務上完全有能力支持收購，相信消化完短期壓力後，投資者對收購會轉為正面。

Okta估計身份認證行業的相關市場規模達550億美元。在截至今年1月底的2021年財年，全年收入83.5億美元，按年升43%。對比下可以增長的空間依然很大。

在第四季，總客戶數目按季上升600名至1萬名。年合同價值（ACV）超過10萬美元的客戶升至1,950名，按季增加170名。反映公司可以吸引更多較高價值客戶或令客戶投放更多錢使用服務。在收購Auth0後，相信Okta有能力產生協同效應及進行交叉銷售。

此外，Okta國際業務在上季按年增長41%，佔總收入維持在16%。國際擴展有利於日後發展。

總結而言，Okta的業務依然保持良好增長，股價近日下跌是因為市場因素，業務基本因素沒有轉差。因此，股價下跌是一個收集機會。

（節錄）

【原文︰遇上調整可買的增長型科技股】（收費文章）

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