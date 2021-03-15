【綠色金融】碳中和加速綠色金融發展　改革4方面發揮潛力

較早前，中國人民銀行為配合中央實現綠色低碳發展和「30▪60」目標，力促各方順應時勢共同努力，把握後疫情時代綠色經濟復甦機遇，推動綠色金融向高質量發展，並全面提速綠色金融體系建設，完成市場「規模趕超」和規章制度接軌國際。這猶如是為中國「碳中和」所需的逾百萬億元人民幣投資，吹響了綠色金融集結號角。



去年9月，中國在聯合國承諾，目標於2030年碳排放總量達到峰值，2060年則達致「碳中和」（簡單來說即是國家整體植林綠化節能等減排量抵銷碳釋放量，達致「零」的平衡）。其後，「十四五規劃和2035年遠景目標」更將此目標納入成為國策，意味今後綠色產業將成為推動經濟轉向高質量及可持續發展的主基調，並為各個行業賦予綠色轉型的新使命，其中綠色金融將是支持及引導資金流向綠色發展的核心工具。

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力推綠色政策 綠色金融機遇處處



事實上，近年來中國在應對氣候變化及環境生態方面頗為積極，已投入了不少財力。據統計，2020年6月中國綠色信貸餘額達11萬億元人民幣，綠色債券餘額亦逾1萬億元人民幣，去年僅是綠色能源生產和使用的資金需求超過1萬億元人民幣。而未來30年，單是能源系統改革就需新增投資約138萬億元人民幣。

此外，中國投資協會亦估計，若要實現「碳中和」，中國在可再生能源、零碳和儲能技術等七個領域就需70萬億元人民幣，整體綠色低碳投資規模將逾百萬億元人民幣。而單是2019年新增綠色資金缺口就高達6,180億元人民幣。由此可見，中國的「碳中和」願景將為綠色金融帶來巨大機遇，是未來數十年金融領域的發展亮點。



綜觀當前內地政策及綠色產業狀況，綠色金融角色不可或缺，是推動綠色低碳發展的命脈，相信在六大方面可發揮更強大的作為，包括促進綠色清潔能源、構建綠色工業體系、推進綠色技術創新、支援綠色建築發展、鼓勵綠色低碳消費，以及支持零碳排放的社區或城市試點等。而在國家凸顯「雙循環」的新發展路向，強調經濟可持續發展的格局下，綠色金融已成為新型現代化道路上必備的關鍵推手。

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改革4大方向 發揮中國綠色金融潛力



展望未來，雖然中國綠色金融發展潛力無限，成為國際綠色資金覬覦的熱門市場，但也同樣面對不同挑戰，在四大方面值得改革及期許。



1. 綠色金融標準須接軌國際

在衡量及評定綠色金融項目方面，例如「清潔煤炭」等化石能源相關的高碳項目，雖然人行已將其剔除出綠債支持目錄，但綠色金融界定標準，包括綠色信貸及綠色產業項目仍未有相應調整，目前尚未與國際通用準則一致，對引入國際綠色資金將會造成障礙。



2. 環境訊息披露有待改進提高

當前內地對大部分企業未強制要求披露碳排放訊息，而多數企業也缺乏環境採集及計算碳排放的內部能力，致令綠色金融體系缺少了投資決策的重要依據。因此，建立全國統一的綠色金融訊息管理系統刻不容缓，以助降低採集成本，並紓解資金供求雙方訊息不對稱，及化解綠色辨識難題。



3. 優化及完善綠色激勵機制

目前中央或地方政策中對綠色項目的貼息或擔保機制，雖一定程度上發揮了促進綠色發展效果，但力度及覆蓋面似乎尚未足夠，例如在低碳或零碳投資就缺乏特殊的激勵措施。而對於信息披露，除了强制性亦可推激勵措施，以提高積極性，建立起社會信用體系。



4. 推動服務創新及國際合作

內地應支持有條件的金融機構研推跨境綠色金融，例如綠色貸款抵押債券（ABS）的可行性，探索創新碳排放權相關產品，並善用數字化技術激活綠色資產，構建綠色交易平台，强化碳市場在碳減排和配置綠色金融資源中的作用，同時亦便利相關跨境交易，以達引進國際綠色資金，落實中歐綠色夥伴關係。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。