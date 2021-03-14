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【好去處】大棠3大本地農莊　即摘即食新鮮士多啤梨

精明消費 10:00 2021/03/14

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【好去處】大棠3大本地農莊　即摘即食新鮮士多啤梨

每年的12月至4月是士多啤梨收成期，香港有不少即摘士多啤梨園，主要位於元朗、粉嶺一帶。這次介紹的是元朗大棠3大果園及農莊，可即摘當造蔬果之餘，順道能帶小朋友郊遊兼放電，親親大自然。

【無得去旅行　係香港18區都可以賞花：按此

提起元朗大棠，相信第一時間會想到楓香林賞紅葉。除此以外，大棠還是數一數二的農莊集中地。3大人氣農莊包括朗屏士多啤梨園、大棠有機生態園及開心花園農莊，賣點各有不同，以朗屏士多啤梨園為例，顧名思義主打即摘新鮮士多啤梨。

朗屏士多啤梨園　即摘新鮮士多啤梨

朗屏士多啤梨園的士多啤梨的品種最少有9款，紅卜卜的有穗之香、妙之香、紅臉頰、牛奶、紅寶石、茉莉香、天仙醉及佐賀清香，白雪雪的則有白天使，以及今年新登場的淡雪。

朗屏士多啤梨園
地址：元朗大棠路大棠村（牌坊後球場側）
電話：9251 8926
開放時間：早上8時至天黑
收費：免費入場；農作物按磅收費

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刺激騎馬滑草　大棠有機生態園

大棠有機生態園有超過20年歷史，近年增添了不少遊樂設施，如騎馬仔、充氣跳彈床、兒童遊戲車及家庭式單車等。大型草地遊樂場內更設有數座高度不一的攀爬繩網陣，刺激又好玩，小朋友在這裏玩上大半天絕對不成問題。

地址：元朗大棠山道11號
電話：2470 2201
開放時間：早上9時至晚上6時
收費：入場費50元、入場費連活動套票4格130元、另買4格套票80元

4小時任食BBQ　開心花園農莊

開心花園農莊同樣有即摘即買士多啤梨及其他本地蔬菜瓜果，更設有多項兒童休憩玩樂設施。家長們也不會嫌悶，皆因農莊有4小時任食燒烤供應，肉丸、雞翼及各款扒類等BBQ食物應有盡有，還可加錢預訂乳豬及乳鴿。可邊食邊與小朋友玩，而且免費泊車，自駕遊一流。

地址：鄰近元朗大棠山道大棠山咀往大欖郊野公園方向
電話：9868 5420
開放時間：早上11時至晚上10時
收費：周一至周五40元、周六及日70元；4小時任食燒烤成人每位150元起、小童及長者80元起

 

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：親子遊大棠3大本地農莊 即摘即食當造士多啤梨

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欄名 : 消費錦囊

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