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【移民台灣】港男娶台灣太太　教養取向大不同

亞洲 15:00 2021/03/14

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【移民台灣】港男娶台灣太太　教養取向大不同

在台灣生活13年、跟台灣太太結婚9年的YouTuber港仔高佬，兒子安仔今年6歲，他坦言在教養孩子上跟太太不時有分歧，不過，當看到兒子開心地在草地上奔馳，健康快樂地成長，彼此的分歧就能磨合！

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高佬育有一子安仔，今年6歲，於台灣的私立幼稚園就讀高班，學費約三至四千港元，明年將升讀國小。高佬坦言自己是港仔一名，雖然在台灣已生活了13個年頭，但對於兒子的教育及教養問題，跟台灣太太仍有不少分歧，有時候甚至會因此吵架。「最感費解是為何學校不用做功課？每次討論就會跟太太吵架！」

「高佬與肥仔」的YouTube 頻道推出不到一年爆紅，以搞笑輕鬆手法介紹台灣的生活點滴，訂閱人數已破43,000人。

不用做功課難接受

高佬表示，兒子由N班至現在升至高班，都在家附近的私立幼稚園就讀。「我們家住基隆，屬於台北近郊地區，兒子就讀的學校是全日制，朝8晚4，學校着重親親大自然，以人本教育方針。返學就是落田種菜捉昆蟲。學校的其中一個特色，就是由N班玩到高班都沒有功課，即使有所謂的功課，也不是要拿筆寫字的那一種，有些時候是由家長跟小朋友一起完成一件作品。」

高佬坦言初時真的很不習慣兒子的學校竟然沒有功課。

畢竟我是在香港長大、在香港受教育，真的不明白為何沒有功課。當我這麼說時，太太會生氣的，甚至會氣言叫我回香港去吧！

當出現爭拗，夫妻之間也得互相磨合，彼此了解對方的感受和看法。漸漸地當高佬對台灣學校的教育有更深入的了解，發覺孩子在學習過程中也有不少得着。

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兒子愉快最重要

高佬表示，台灣學校較着重跟家長的溝通。「以安仔的學校為例，早上學生會到農田去，老師會不時拍下上課的照片傳給家長，看到孩子穿着水鞋渾身是泥，其實這是從體驗中學習，從中進行肌肉訓練。在課堂上小朋友有很多機會接觸大自然，如不同的昆蟲、動物：蛇、老鼠、獨角仙等，他們也從玩樂中學習，例如下棋、畫畫等，全部用活動形式。」

當看到安仔天真的笑臉，全情投入並且享受課堂上的學習，高佬便覺得這樣的學校模式值得一讚，也樂意讓兒子在學校學習。

對於沒有功課，高佬最終有自己的折衷方法。

我覺得教導孩子並非完全是學校和老師的責任，家長也責無旁貸，我會自己到書局找一些合適的補充練習，每天晚上只做兩頁工作紙，並且我會陪孩子一起做。

因為練習的數量不多，加上有爸爸陪伴一起做，孩子輕鬆不感到壓力，但從中又可以有額外的學習。太太見高佬親自參與其中，也不會有異議。

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台灣孩子比港孩快樂？

聽高佬所言，在台灣讀書的安仔讀書壓力不大，放假時又可以到郊外親親大自然，台灣的孩子是否真如一般說法比香港孩子快樂呢？

高佬認同在普遍情況下，台灣小朋友相較香港小朋友快樂。「台灣絕大部分學校也是Happy School，不論公立或私立也如是。我舉個例子，兒子的學校不用穿校服的，他們有學校運動服，只是一星期穿一至兩天，加上經常在大自然中活動教學，孩子都十分享受其中，感覺完全不似返學。其次就是台灣父母讓孩子參加興趣班，只要孩子喜歡就讓他們去學，當中不存在壓力或目的，不像香港某些家長希望孩子面試時表現好些，因而給孩子報讀不同的興趣班。」

不過，高佬指出，無論是香港或台灣，很多時候孩子的壓力主要是來自父母。

換個角度看，小朋友讀書壓力少，課堂輕鬆愉快，又會否擔心因此削弱了孩子的競爭力？對此高佬並不認同。「就我觀察，小朋友在台灣讀書，壓力普遍不及香港的小朋友大，有可能在積極性較弱，但我不認為他們的競爭力就給比下去，反而我看到台灣小朋友在輕鬆愉快的學習環境下，他們的創造力是相當高的。以安仔為例，一次老師叫小朋友畫一幅畫，題目是我的房子，最後兒子的作品竟然不是我們一般所想的一間屋，而是一個貌似城堡的建築物，而且他是用上不同的材料拼砌而成。當我看到那幅畫時，我就驚歎孩子竟能製作出一幅如此獨一無二的畫作。我想那就是我們當年都在框架下學習，跟兒子現在可以輕鬆無壓力下學習的分別了。」

 

作者：陳淑儀

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：港男娶台灣太太 教養取向大不同

欄名 : 移民點滴

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