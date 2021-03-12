▲ UA戲院結業消費者追討無門 誰來保障消費者權益？

疫情衝擊各行各業，戲院亦因防疫安排而停業半年，生意大受打擊。成立36年的UA戲院亦難逃厄運，於周一（8日）宣布因疫情及長期的經營壓力，全綫戲院結業。戲院結業，一眾影迷固然感到惋惜，而消費者更瞬間慘變成苦主，手持的戲票、禮券通通變成「廢紙」。

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其實，類似事件屢見不鮮，惟今次只是戲院結業，所涉及的金額較少，感受可能沒有之前預繳式消費事件來得強烈。相信大家印象最深刻的類似事件，莫過於2016年大型連鎖健身中心加州健身中心（California Fitness）結業。翻查報道，消委會當時收到逾千宗投訴，涉款逾2,000萬元，當中有68個個案要求退款，惟最終僅一人成功。幾年過去，在預繳式消費當中，消費者的保障足夠嗎？

對於今次UA戲院結業，消委會發言人指一般情況下，商戶結業後，其資產須先用於償還較優先債權人的債務，消費者只能以無抵押債權人的身份，在其他債權人分得賠償後，如仍有餘額，才會獲得賠償。以今次事件來看，消費者的保障似乎沒大進展。

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立法會亦曾多次討論預繳式消費問題，更於2019年，就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期進行公眾諮詢，惟至今仍未有定論。

疫情持續逾1年，雖然各國研發疫苗亦已開展接種，但未見確診人數大幅下降。假如疫情遲遲未有改善，政府需要再次收緊防疫措施，相信會有更多中小企會面臨倒閉危機。而同類型的事件只會不斷出現，因此政府應及早改善消費者權益，為他們帶來保障。

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