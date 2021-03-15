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小米擬回購最多100億元股份　對投資者而言有何啟示？

個人增值 10:02 2021/03/15

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小米 （01810） 於11日晚上發公告，指董事會獲股份回購授權，將不定期按最高總額100億元於公開市場購回股份。此消息公布後，小米股價在12日曾高見24元，升9.8%，收市報22.75元。事實上，企業不時有回購股份的舉動，對投資者而言，應如何解讀呢？

股份回購，即是以公司資金回購公司的股份。若上市公司認為其股價太低殘，或在不合理水平時，就會動用自身資金在市場上回購股份。

    點擊圖片放大

【點解公司會喺高位回購股份？原來同呢個經濟學理論有關：按此

至於回購對股價有何影響？回購後該批股份將會被註銷，及從已發行股數上扣除。公司回購及註銷該批股份後，假設盈利不變，由於發行股數減少，每股盈利和每股資產淨值便會上升，公司股價亦會因而上漲。

在跌市或市況低迷時，經常有上市公司在股票市場上回購公司股份，以支持公司的股價。在基本情況來說，回購股價可以解讀為企業回饋股東，對股東而言是一件好事。

【股市大時代「炒股好過返工」引爭議　「力不到不為財」已不合時宜？：按此

但投資者亦要留意公司回購的動機。若公司只靠不斷回購支持股價，而忽略做好自身的業務時，投資者就要小心，因為公司事實上不可能長期動用公司資金來回購以支持股價，而且公司的增長前景亦應靠公司本身發展業務來推動。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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