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【綠色金融】兩會投資貼士　綠色金融數字經濟具潛力

綠色金融 15:00 2021/03/13

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【綠色金融】兩會投資貼士　綠色金融數字經濟具潛力

一年一度的全國兩會於北京閉幕，但由李克強總理主持滙報的2021年政府工作報告，無疑是資本市場關注的焦點，因為其不僅僅是對2020年資本市場工作的總結，更會對2021年的金融工作確立方向。

【港府乘綠色金融浪潮扭轉「股強債弱」傳統：按此

2030年前碳排放達峰   支持綠色金融發展

今年的政府工作報告還提出了兩個新的主題，其一是綠色金融、碳市場。報告指出，制定2030年前碳排放達峰行動方案。其中包括：加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源消費雙控制度。實施金融支持綠色低碳發展專項政策，設立碳減排支持工具。於這個新的命題，有關專家指出，綠色金融和碳市場的落地實施，需要進一步使總量目標清晰化，並建立一套有關碳金融和綠色金融中的參數、指標體系及計量、測算的框架，以此為基礎，才能做好各項任務規劃和投資引導。

其二是數字經濟，報告提出，要加快數位化發展，打造數字經濟新優勢，協同推進數字產業化和產業數位化轉型，加快數字社會建設步伐，提高數字政府建設水準，營造良好數位生態，建設數位中國。

【全球掀綠色革命　多個新能源相關行業前景看俏：按此

總體而言，關於2021年金融工作的具體規劃，核心仍然是發展，穩增長是當前宏觀政策的優先項，但與此同時，防範化解金融風險仍然是穩增長的前提，也是國家穩定的保障。此外，新經濟的監管和流動性的精準投放，是監管和引導方面的主要工作，綠色金融和數字經濟則是創新領域的新方向。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：兩會投資貼士：綠色金融數字經濟（收費文章）】

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撰文 : 尹滿華 香港金融資產交易集團投資總監

欄名 : 綠色投資

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