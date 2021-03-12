突破同溫層　BMW 420iA Coupe M Sport Edition

▲ 全新420iA Coupe M Sport Edition終於來港，雙腎式鬼面罩曾經是車壇熱話。

記得當寶馬車廠於2019年法蘭克福車展推出Concept 4概念車時，其超大的雙腎式鬼面罩設計，即時成為了車壇熱話。相信很多寶馬迷那時都會問：「日後的寶馬都會長成這樣子嗎？還有討論或爭辯的餘地嗎？」

如今，一切都已成既定事實，當親身試過全新420iA Coupe M Sport Edition的真身後，大概也會發現，樣子如何，絕對不會影響車輛的行車表現的。

▲ 全新款的寶馬4系，車廠代號G22，是車系的第二代產品。

▲ 這M Sport版本420iA Coupe，配用 18 吋輪圈，跑車味道更加強烈。

全新款的寶馬4系，車廠代號G22，是車系的第二代產品，其超大面積直立雙腎式鬼面罩，乃是車廠向1938年的327 Coupe、1952年的502和1968年的2800 CS等經典寶馬型號致敬之作。

人性化智慧語音助理

在新設計手法下，如今的4系車頭綫條較舊款硬朗，車身又分別拉長和加闊了59mm和25mm，但車身風阻仍低，因為整體高度下降了52mm，鬼面罩內又有依水箱溫度而自行開啟及關閉的氣簾，令風阻系數僅Cd 0.25。

▲ 車廂裝潢主要以皮革和金屬組合而成，高級得來又極具格調。

▲ 12.3吋數碼錶板加上中控台上的10.25吋觸控屏幕，令車廂設計變得現代化很多。

望向車廂，整體布局跟現款3系相同，起用12.3吋虛擬數碼錶板，中控台則是個10.25吋iDrive觸控式屏幕，還有支援人性化指令與綫上助理的「你好，BMW！」智慧語音助理2.0系統，容許駕駛者和乘客以聲音指令控制不同功能，比起強迫一個4歲小孩練寫自己的名字，這系統的操作還算容易。

▲ 寶馬是首家起用iDrive式旋鈕來控制各項車廂功能的車廠，來到今天，iDrive系統更已經發展至7.0版本。

力量銜接佳過彎輕鬆

先行上市的新一代4系型號，分別有M440i、430i和420i，這次測試的屬於後者，配一台2.0公升直4汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力184ps/5,000-6,500rpm，峰值扭力30.59kgm/1,350-4,000rpm，力量銜接非常好，峰值扭力剛回落，最大馬力便隨即出現，在彎路上飛馳，其8前速自排變速箱不用頻密地轉檔，也一直有充沛力量驅動車輛前行。

▲ 不管大家接受與否，這個大得誇張的雙腎式鬼面罩，將會是未來各款寶馬汽車的家族長相。

這420iA屬M Sport版本，除了有着M Sport車身部件外，全機械式懸掛的調校也相對硬朗，日常行車時仍然有着不錯的柔韌性，只會在高速駛過不平路面時車身才會有明顯跳動。

▲ 1.998公升直4汽缸渦輪增壓引擎，低轉扭力非常充沛。

始終寶馬就是寶馬，即使樣子變得不同，操控仍是非常精良，其50、50的車身前、後重量比，更為車輛提供甚為平衡的彎路特性，「內在美」這三個字，可能就是暫時來說對新款4系的最佳形容詞。

▲ 這M Sport版本420iA Coupe，配用 18 吋輪圈，跑車味道更加強烈。

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規格表

售價：$509,000起

車型：兩門4座位房車

引擎：1.998公升直4汽缸配渦輪增壓器

最大馬力：184ps/5,000-6,500rpm

峰值扭力：30.59kgm/1,350-4,000rpm

驅動形式：前置引擎、後輪驅動、8前速自排

懸掛：前相連式彈簧支柱／後五連桿

制動：前／後～通風碟

車身長x闊x高：4,768 x 1,852 x 1,383mm

前/後輪軸距：2,851mm

輪胎：前～225/45R18／後～255/40R18

0-100km/h加速：7.5秒

極速：240km/h

耗油量：7.1-6.3L / 100km（WLTP模式）

查詢：BMW Concessionaires（3129 9000）