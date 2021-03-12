疫情下婚禮簡單化　$2,000完成婚禮　港女肯唔肯嫁？

疫情下，很多事情都化繁為簡，婚禮形式亦然。雖然一場夢幻婚禮是很多女孩子夢寐以求的事，但天氣不似如期，疫情的影響下，女孩們也只好放下幻想，回歸現實。在疫情下，有新人選擇照擺，但「二人一枱」或「四人一枱」，又有新人選擇將擺酒日期推遲，亦有新人狠心「撻訂」，不管是甚麼形式，都讓新人又頭痛又花費大筆金錢。

不過，對於精明理財的情侶而言，疫情下在婚姻登記處舉行簡單的證婚儀式未嘗不可。過去部分新人婚禮鋪張「大搞」都只是為了迎合「四大長老」，更有人需要借錢擺酒、又用盡置業首期，大失預算。疫情可能是將婚禮簡化的契機，只需要「2,000蚊有找」的價錢已經可以完成婚禮，女生們你又肯唔肯「嫁」畀呢個男人呢？

「2,000蚊有找」就結得成婚咁實惠？真係唔係呃你，其實香港婚姻登記處簽紙場地及價錢好相宜，唔需要鋪張，一餐飯價錢就可以完成結婚程序。當然最終都係要睇返新人嘅意願啦！

香港婚姻登記處簽紙場地及價錢

正常辦公時間收費715元，其餘時間（非公眾假期的星期六下午或星期日）收費為1,935元。

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責任編輯︰陳玉蓮

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